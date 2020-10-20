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INGENIERÍA LINGÜÍSTICA 2/4 – Cómo controlan nuestro pensamiento - Carmen Jiménez Huertas
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7623 views • October 20, 2020
Cómo, desde el discurso público, se utilizan los mecanismos del lenguaje para la fijación de creencias, la generación de respuestas emocionales y la manipulación social
PARTE 2 de la conferencia de Carmen Jimenez Huertas en la Asociación Plural-21 de Barcelona con motivo de la conmemoración del 30 aniversario de la asociación.
La neolengua: usos del lenguaje
La fijación de creencias (Teum van Dijk y Joseph Overton)
Factores que determinan la efectividad de las respuestas emocionales (indefensión aprendida, disonancia cognitiva, enfrentamientos grupos de pertenencia, metáforas, lenguaje de la posverdad, técnicas subliminales o trucos orwellianos)
Carme Jiménez Huertas
Filóloga especializada en lingüística, escritora e investigadora
http://carmejhuertas.blogspot.com/
Plural 21
https://plural-21.org/
Grabación y edición
https://timefortruth.es/
PARTE 2 de la conferencia de Carmen Jimenez Huertas en la Asociación Plural-21 de Barcelona con motivo de la conmemoración del 30 aniversario de la asociación.
La neolengua: usos del lenguaje
La fijación de creencias (Teum van Dijk y Joseph Overton)
Factores que determinan la efectividad de las respuestas emocionales (indefensión aprendida, disonancia cognitiva, enfrentamientos grupos de pertenencia, metáforas, lenguaje de la posverdad, técnicas subliminales o trucos orwellianos)
Carme Jiménez Huertas
Filóloga especializada en lingüística, escritora e investigadora
http://carmejhuertas.blogspot.com/
Plural 21
https://plural-21.org/
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