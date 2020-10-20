INGENIERÍA LINGÜÍSTICA 2/4 – Cómo controlan nuestro pensamiento - Carmen Jiménez Huertas

Cómo, desde el discurso público, se utilizan los mecanismos del lenguaje para la fijación de creencias, la generación de respuestas emocionales y la manipulación socialPARTE 2 de la conferencia de Carmen Jimenez Huertas en la Asociación Plural-21 de Barcelona con motivo de la conmemoración del 30 aniversario de la asociación.La neolengua: usos del lenguajeLa fijación de creencias (Teum van Dijk y Joseph Overton)Factores que determinan la efectividad de las respuestas emocionales (indefensión aprendida, disonancia cognitiva, enfrentamientos grupos de pertenencia, metáforas, lenguaje de la posverdad, técnicas subliminales o trucos orwellianos)Carme Jiménez HuertasFilóloga especializada en lingüística, escritora e investigadoraPlural 21Grabación y edición