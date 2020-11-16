Plandemia 2: En el mundo de los doctores. Documental completo español subtitulado por elinvestigador.org. Plandemic: InDoctorNation Spanish

Documental publicado y subtitulado en español en:La segunda parte del documental Plandemic, el más censurado durante la pandemia. Y tal vez de los documentales más importantes jamás creados. Extraordinariamente bien documentado, fue emitido en exclusiva en LondonReal.TV el 18 de Agosto de 2020, y ha sido subtitulado al español por elinvestigador.org.Este documental es capaz de cambiar la narrativa que se nos ha estado contando sobre el Coronavirus, los confinamientos y otras medidas implantadas, y los verdaderos intereses detrás de las mismas.