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Plandemia 2: En el mundo de los doctores. Documental completo español subtitulado por elinvestigador.org. Plandemic: InDoctorNation Spanish
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88016 views • November 16, 2020
Documental publicado y subtitulado en español en:
https://elinvestigador.org/plandemia2/
La segunda parte del documental Plandemic, el más censurado durante la pandemia. Y tal vez de los documentales más importantes jamás creados. Extraordinariamente bien documentado, fue emitido en exclusiva en LondonReal.TV el 18 de Agosto de 2020, y ha sido subtitulado al español por elinvestigador.org.
Este documental es capaz de cambiar la narrativa que se nos ha estado contando sobre el Coronavirus, los confinamientos y otras medidas implantadas, y los verdaderos intereses detrás de las mismas.
https://elinvestigador.org/plandemia2/
La segunda parte del documental Plandemic, el más censurado durante la pandemia. Y tal vez de los documentales más importantes jamás creados. Extraordinariamente bien documentado, fue emitido en exclusiva en LondonReal.TV el 18 de Agosto de 2020, y ha sido subtitulado al español por elinvestigador.org.
Este documental es capaz de cambiar la narrativa que se nos ha estado contando sobre el Coronavirus, los confinamientos y otras medidas implantadas, y los verdaderos intereses detrás de las mismas.
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