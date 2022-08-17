Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΝΕΟ Ή ΠΑΛΑΙΟ ΠΑΓΚΑΡΙ! https://ugetube.com/watch/6hKRGd1gQCd1Guv , https://rumble.com/v1gdmr1-orthodox-truth-of-christ.html .

Δεν νοείται συνεορτασμός και εκκλησιαστική κοινωνία με αιρετικούς χωρίς μνημόνευση αιρετικού οικουμενιστή ψευδεπισκόπου χωρίς συμπροσευχές και χωρίς συλλείτουργα ακόμα και αν υπάρχει κοινό ημερολόγιο, οπότε το κοινό ημερολόγιο από μόνο του δεν οδηγεί σε αίρεση αν είμαστε αποτειχισμένοι http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm από τους αιρετικούς, δηλαδή, εφόσον δεν έχουμε εκκλησιαστική κοινωνία με αιρετικούς οικουμενιστές, πανθρησκειαστές.

Δεν είναι δυνατόν Συνοδικά να καταδικαστεί ένα ημερολόγιο γιατί ποτέ δεν όρισε η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος ένα πάτριο αμετάβλητο ως δόγμα πίστεως ημερολόγιο αλλά καθόρισε μόνο τον «Πασχάλιο Κανόνα» για «να εορτάζουμε πάντα το Άγιο Πάσχα μετά το Πάσχα των εβραίων ημερολογιακά», τον οποίο «Κανόνα» δεν τηρεί ο αντίχριστος, «αλάθητος», κοσμικός δικτάτορας του Βατικανού, Πάπας της Ρώμης, ο οποίος είναι καταδικασμένος Συνοδικά και για αυτή την αίρεσή του. Τον «Πασχάλιο Κανόνα» οι αιρετικοί οικουμενιστές ψευδεπίσκοποι της «Διοικούσας εκκλησίας της Ελλάδας» όπως ανακοίνωσαν σκέπτονται να τον καταργήσουν το 2025 γιατί ήδη έχουν εκκλησιαστική κοινωνία με τους αιρετικούς, μνημόνευση του αιρετικού Πάπα της Ρώμης, συμπροσευχές, συλλείτουργα με προτεστάντες, μονοφυσίτες και άλλους αιρετικούς ακόμα και αλλόπιστους https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΝΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΟΔΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ οπότε «τυπικό» είναι για αυτούς να τον καταργήσουν πλέον τον «Πασχάλιο»… ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Α΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10, Στίχοι: 20 ..."οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς κοινωνοὺς τῶν δαιμονίων γίνεσθε. 21 οὐ δύνασθε ποτήριον Κυρίου πίνειν καὶ ποτήριον δαιμονίων· οὐ δύνασθε τραπέζης Κυρίου μετέχειν καὶ τραπέζης δαιμονίων. 22 ἢ παραζηλοῦμεν τὸν Κύριον; μὴ ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐσμεν;"



ΟΣΟ ΖΟΥΜΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΓΑΠΑΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΥΤΕ ΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ. ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΙΚΕΣ ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΟΥ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ https://orthodox-voice.blogspot.com/2022/08/17-2022-1036.html ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΡΓΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟ (SILVER) ΠΟΥ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΥ, ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ΑΓΙΟ ΤΟΝ ΑΝΙΕΡΟ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΩΝ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΑΓΚΑΡΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΘΕΛΟΝΤΑΣ ΝΑ ΠΑΡΑΣΥΡΕΙ ΑΘΑΝΑΤΕΣ ΨΥΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥΣ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΨΕΥΔΕΙΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΔΗΘΕΝ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ: «Η Εκκλησία είναι το ΑΡΡΗΚΤΑ ΕΝΩΜΕΝΟ Θεανθρώπινο Σώμα του Χριστού με Μέλη του τον πιστό κλήρο και λαό ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v1f32jf-christ-is-the-true-love.html , https://www.brighteon.com/f0980ed7-368b-4dc1-8076-70ba9fb1c177 , https://ugetube.com/watch/MLKpD7uk8ObgXOv »... ΓΙΑΤΙ Η Ενότητα της Πίστεως και της Εκκλησίας θεμελιώνεται στην Ορθόδοξη Ομολογία Πίστεως και όχι στο κοινό ημερολόγιο και στο κοινό νέο ή παλαιό παγκάρι!…





ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ευστάθιος Μοσχοβίτης

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