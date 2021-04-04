ΠΟΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΝΤΕΧΕΙΣ ;

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Η απουσία πνευματικής θεώρησης και η μη αποδοχή της υπάρξεως του σατανά από τους περισσοτέρους, τους επιτρέπει να προχωρούν και ενίοτε να χλευάζουν κατάμουτρα τους αδαείς τηλεθεατές !
Έτσι, όταν τους ζητήσουμε μαζικά το λόγο, θα έχουν να σου πουν πως στα δείχνανε κατάμουτρα και εσύ γελούσες, πίνοντας μπύρες και τσιγαριλίκια, καταβροχθίζοντας παράλληλα πίτσες και σουβλάκια !
Καλή σας όρεξη λεβέντες μου, αλοίμονο στα παιδιά σας !!