ΠΟΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΝΤΕΧΕΙΣ ;

Η σατανοκίνητη "ελίτ" ξεσκεπάζεται συνήθως μέσω Hollywood. Και το κάνουν ηθελημένα. Βλέπετε, επειδή εκείνοι εργάζονται τόσο στον κόσμο της ύλης, όσο και στο πνευματικό, αποδέχονται το πασίγνωστο ρητό "Πίστευε και μη, (ναι, κόμμα είναι !), ΕΡΕΥΝΑ" και βάσει αυτού ενεργούνε ώστε να μην τους γυρίσει ανάποδα (μπούμερανγκ) ο σχεδιασμός και χαλάσει τα σχέδια τους ο Δημιουργός.

Η απουσία πνευματικής θεώρησης και η μη αποδοχή της υπάρξεως του σατανά από τους περισσοτέρους, τους επιτρέπει να προχωρούν και ενίοτε να χλευάζουν κατάμουτρα τους αδαείς τηλεθεατές !

Έτσι, όταν τους ζητήσουμε μαζικά το λόγο, θα έχουν να σου πουν πως στα δείχνανε κατάμουτρα και εσύ γελούσες, πίνοντας μπύρες και τσιγαριλίκια, καταβροχθίζοντας παράλληλα πίτσες και σουβλάκια !

Καλή σας όρεξη λεβέντες μου, αλοίμονο στα παιδιά σας !!