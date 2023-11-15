КЛИМАТ. БУДУЩЕЕ СЕЙЧАС

Передача, где остро поднимаются жизненно важные вопросы об изменении климата на планете, о предупреждениях грядущих событий. Катаклизмы. Причины и следствия. Почему стихийных бедствий становится больше, и сила их растёт? Доклад «О проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле. Эффективные пути решения данных проблем» - события, которые сбываются на глазах. Точка невозврата, сколько осталось? Уверен ли ты, что завтра твоя жизнь круто не изменится, и твоя семья не пополнит ряды миллионов климатических беженцев? Что нужно сделать уже сегодня каждому, чтобы завтра не стать жертвой потребительского общества и эгоистического мышления? Что нужно сделать всем сейчас, чтобы избежать печальной судьбы? От тебя зависит многое. Как изменить ход событий? Общество. Выбор и свобода. Как не молчать? Вместе люди могут многое! Как обрести единение? Что такое негатив сознания и что такое свобода Личности? Какая связь эсхатологии, климатологии, космических процессов с вектором развития всего человечества? Что на самом деле могут люди и о чём умалчивают религии? Реальные примеры в современном обществе единения людей на внутренней общей духовной основе, человечности и взаимопомощи.





