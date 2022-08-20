20 Αυγούστου 2022 Αγιονόρι κορινθίας

Στις 20 Αυγούστου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:30, τελέστηκε στο Ηρώο – Θυσιαστήριο του Αγιονορίου Κορινθίας, μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των σφαγιασθέντων κατοίκων της περιοχής Αγιονορίου, Λιμνών, Μηδέας, Στεφανίου υπό των κομμουνιστών.

Συναγωνιστές απο το Κίνημα Ελλήνων Εθνικιστών συμμετείχαν στην εκδήλωση και τίμησαν τους σφαγιασθέντες απο τους κομμουνιστές.

ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥΣ Η ΜΝΗΜΗ