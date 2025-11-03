Wstęp do książki "Tech.2 Źródła rozwoju środowiska technologicznego" #5. Psychotronika w USA.

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Ten film jest materiałem dodatkowym do książki “Tech.2 Źródła rozwoju środowiska technologicznego” (Jan Białek). Przedstawia on poziom technologii psychotronicznych/cybernetycznych w USA w latach 90. W wykładzie dr Duncan omawia tajne projekty kontroli psyche człowieka nad jakimi pracował dla agencji rządowych CIA, DOD, wojska i wielu innych oraz omawia przyszłość człowieka w takim postindustrialnym czy transhumanistycznym świecie.
Link do książki: https://allegro.pl/oferta/tech-2-zrodla-rozwoju-srodowiska-technologicznego-17620457894