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Video 4/12 - La Legge sui Danni da Vaccini in Età pediatrica
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1 view • January 01, 2020
Il Padrino dei Vaccini: la deposizione di Stanley Plotkin
Le domande ora vertono principalmente sulle diverse organizzazioni sanitarie e il loro coinvolgimento nell' approvazione di nuovi vaccini, la Legge Nazionale per i Danni ai Bambini dovuti ai Vaccini e i voti per approvare il vaccino rotavirus per uso universale.
00:03:33 Coinvolgimento del dr. Plotkin con CDC, FDA, NIH, ACIP.
00:07:52 Il lavoro del dr Plotkin con OMS, VRBPAC, NVAC, IOM.
00:10:34 La frode del National Childhood Vaccine Injury Act del 1986.
00:22:49 Programma dei vaccini del CDC.
00:23:32 I pediatri si affidano al Programma del CDC
00:25:25 Nessuna responsabilità per i produttori di vaccini.
00:38:17 Martelletto col nome di Plotkin all'ACIP
00:39:14 Precedenza di BigVaxxPharma all'ACIP.
00:41:53 Effetti nocivi dei vaccini.
Le domande ora vertono principalmente sulle diverse organizzazioni sanitarie e il loro coinvolgimento nell' approvazione di nuovi vaccini, la Legge Nazionale per i Danni ai Bambini dovuti ai Vaccini e i voti per approvare il vaccino rotavirus per uso universale.
00:03:33 Coinvolgimento del dr. Plotkin con CDC, FDA, NIH, ACIP.
00:07:52 Il lavoro del dr Plotkin con OMS, VRBPAC, NVAC, IOM.
00:10:34 La frode del National Childhood Vaccine Injury Act del 1986.
00:22:49 Programma dei vaccini del CDC.
00:23:32 I pediatri si affidano al Programma del CDC
00:25:25 Nessuna responsabilità per i produttori di vaccini.
00:38:17 Martelletto col nome di Plotkin all'ACIP
00:39:14 Precedenza di BigVaxxPharma all'ACIP.
00:41:53 Effetti nocivi dei vaccini.
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