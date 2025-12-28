© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Prelego de Claudia Cuervo. Pri la kato Jimeno. Voĉo en la hispana kun subtekstoj en esperanto.
Ero de la video de la licencito Claudia Celia Cuervo Espinosa, pri kato Jimeno, kadre de la prelego titolita «Animo kaj la biologia programoj de survivado», de la ĵaŭdo 29-an de majo de 2025, kadre de la Kvina Internacia Kongreso de Regresa Terapio okazinta en la banejo de Alicún de las Torres (Granado, Andaulzio).
La regressiva terapeŭto Claudia Cuervo prezentas kiel kato kun vizaĝo kaj korpo difektitaj pro mordoj kaj skrapaĵoj saniĝas de diversaj traŭmoj, estante la kliento la plej proksima persono al la besto. Estis saniga team tasko kun la partopreno de la terapeŭtoj Victoria Amador kaj José Quintero Zavala.
Daŭro: 7 minutoj kaj 13 sekundoj. Lingvo: voĉo en la kastilia (hispana) kaj subtekstoj en esperanto.
Ligilo de la video de la prelego kompleta en la kastilia (hispana):
Ligilo por aliri al la prelegoj disponeblaj de la kongreso, en la kastilia (hispana):
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2mBOoF1OkobPrkycVS781x2MOPNDK8Ip
Traduko: Alfons Tur.