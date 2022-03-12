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"Vous avez dit, Sortir de la MATRICE" - Entretien avec Roch Sauquere
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0 view • March 12, 2022
"Ahhhh, sortir de la Matrice !!!! La belle affaire ! Mais la couler, ahhhhh, la couler !
Mon ami Jacques, d'Artémisia Collège, https://www.artemisia-college.info/ m'a proposé cet entretien il y a quatre ans. J'avais accepté le principe à l'époque, mais nous n'avions jamais trouvé le temps de le faire.
J’apprécie énormément ce Résistant qui compte parmi mes plus fidèles et plus vieux amis. Depuis plus d'une décennie, nous avons pris l'habitude d'échanger régulièrement au téléphone.
Avec ses questions posées au téléphone, Jacques m'a toujours poussé dans mes retranchements, m'obligeant à approfondir le fil de mes raisonnements. Ce faisant il m'obligeait très souvent à accélérer l'agenda des divulgations que je m'étais fixé.
Cet entretien d'une heure est donc un petit aperçu de nos conversations téléphoniques sur la Matrice. Le résultat n'est pas parfait techniquement, et nous sommes très loin encore d'avoir tout dit sur ces questions. Mais au moins, la vidéo a le mérite d'exister.
J'espère que vous prendrez plaisir à vous retrouver dans la peau de ceux qui, possiblement, écoutaient derrière leur table d'écoute nos longues discutions. S'ils existent bel et bien, ils se reconnaîtront. Notre façon en tout cas de les saluer ici, sous forme de clin d’œil.
Alea Jacta est.
Pour découvrir la musique "Augmentée" du générique de fin :
https://www.youtube.com/watch?v=mT1LIUE86Ak&;feature=youtu.be
Artémisia Collège a plus de 34 ans, c'est une association loi 1901 sans but lucratif.
Elle a été enregistrée le 11/10/1985 sous le n° 3357, le 27/12/04 sous le n° 1932 et modification le 12/06/08 sous le n° W651000217
C'est une association pour l’enseignement et la promotion des sciences et techniques naturelles de santé physique et psychique, en particulier l’aromatologie.
Pour le développement et la promotion des produits biologiques, des énergies renouvelables.
Pour la défense de l’environnement et l’écologie.
Pour rechercher et défendre la vérité dans tous les domaines.
Renouvellement d'adhésion : 25€/an* de date à date, par chèque (nous demander les références) ou virement bancaire direct (nous demander notre RIB)
*30€ pour ceux qui peuvent "
Mon ami Jacques, d'Artémisia Collège, https://www.artemisia-college.info/ m'a proposé cet entretien il y a quatre ans. J'avais accepté le principe à l'époque, mais nous n'avions jamais trouvé le temps de le faire.
J’apprécie énormément ce Résistant qui compte parmi mes plus fidèles et plus vieux amis. Depuis plus d'une décennie, nous avons pris l'habitude d'échanger régulièrement au téléphone.
Avec ses questions posées au téléphone, Jacques m'a toujours poussé dans mes retranchements, m'obligeant à approfondir le fil de mes raisonnements. Ce faisant il m'obligeait très souvent à accélérer l'agenda des divulgations que je m'étais fixé.
Cet entretien d'une heure est donc un petit aperçu de nos conversations téléphoniques sur la Matrice. Le résultat n'est pas parfait techniquement, et nous sommes très loin encore d'avoir tout dit sur ces questions. Mais au moins, la vidéo a le mérite d'exister.
J'espère que vous prendrez plaisir à vous retrouver dans la peau de ceux qui, possiblement, écoutaient derrière leur table d'écoute nos longues discutions. S'ils existent bel et bien, ils se reconnaîtront. Notre façon en tout cas de les saluer ici, sous forme de clin d’œil.
Alea Jacta est.
Pour découvrir la musique "Augmentée" du générique de fin :
https://www.youtube.com/watch?v=mT1LIUE86Ak&;feature=youtu.be
Artémisia Collège a plus de 34 ans, c'est une association loi 1901 sans but lucratif.
Elle a été enregistrée le 11/10/1985 sous le n° 3357, le 27/12/04 sous le n° 1932 et modification le 12/06/08 sous le n° W651000217
C'est une association pour l’enseignement et la promotion des sciences et techniques naturelles de santé physique et psychique, en particulier l’aromatologie.
Pour le développement et la promotion des produits biologiques, des énergies renouvelables.
Pour la défense de l’environnement et l’écologie.
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*30€ pour ceux qui peuvent "
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