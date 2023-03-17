Loca aventura a pie de un gringo en el Cañon Río la Venta en Chiapas

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México es un pais lleno de naturaleza y lugares impresionantes para explorar. Uno de mis lugares favoritos es el Cañon Río la Venta en la Reserva de la Biósfera Selva el Ocote en Chiapas. Está a unos 45 km. de Tuxtla de Gutierrez. La atracción principal es la Cascada el Aguacero pero en esta aventura bajo del autobús en la carretera principal y corro a pie hasta abajo de los 725 escalones a la Cascada el Aguacero, y luego 12 km. (7.5 miles) a otra cascada hermosa llamada La Conchuda. No existe ningún sendero en el cañon. El camino tiene muchos obstáculos como piedras, vegetación, el río y arena. No es necesario llevar agua porque hay muchas manantiales de agua dulce y limpia. Después de alcanzar la Conchuda y hacer un chapoteo en sus pozas frescas regreso a la cueva cerca a donde comencé y paso la noche acostado sobre la arena mirando relámpagos en el cielo y luciérnagas paseando lentamente sobre la superficie del río. Alrededor de las 3 de la mañana un pequeño temblor me despierta y unas horas después me levanto para regresar a la parada de autobús en la carretera.¡