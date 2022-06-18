Oblike dela v multikulturnem razredu, Marjeta Bilban

Je učiteljica razredne stopnje in vzgojiteljica predšolskih otrok. Pravi, da v življenju nikoli ni bila biser, ki so ga pričakovali ljudje okoli nje. Čeprav se njeno ime povezuje z grško besedo margarítês v pomenu »biser«. Vse življenje je otrok v meni v njej. Opisujejo jo besede: nagajivost, igrivost in radoživost.

