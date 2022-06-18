Oblike dela v multikulturnem razredu, Marjeta Bilban

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Je učiteljica razredne stopnje
in vzgojiteljica predšolskih otrok.
Pravi, da v življenju nikoli ni bila biser, ki so
ga pričakovali ljudje okoli nje. Čeprav se njeno
ime povezuje z grško besedo margarítês v pomenu
»biser«. Vse življenje je otrok v meni v njej. Opisujejo jo besede:
nagajivost, igrivost in radoživost.