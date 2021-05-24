Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης- Πως η μονολόγιστη Ευχή του Ιησού θεραπεύει την Τύφλωση -ΒΙΝΤΕΟ 2014

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Πώς η μονολόγιστη Ευχή του Ιησού θεραπεύει την Τύφλωση [ΒΙΝΤΕΟ]





ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



ΙΕΡΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ





Ξαναθυμόμαστε τις εποχές όπου εντός του Ιερού Ναού κάθε Τετάρτη στις 7.00 μμ, λάμβανε χώρα η σύναξη νέων (και μεγαλυτέρων).



Το μάθημα περιλάμβανε ανάλυση του Ευαγγελίου της επομένης Κυριακής, καθώς επίσης σοβαρά θέματα της εκκλησιαστικής επικαιρότητας και της σύγχρονης προσωπικής, οικογενειακής και ενοριακής ζωής.



Ομιλητής ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης.