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Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης- Πως η μονολόγιστη Ευχή του Ιησού θεραπεύει την Τύφλωση -ΒΙΝΤΕΟ 2014-
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71 views • May 24, 2021
Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Πώς η μονολόγιστη Ευχή του Ιησού θεραπεύει την Τύφλωση [ΒΙΝΤΕΟ]
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ξαναθυμόμαστε τις εποχές όπου εντός του Ιερού Ναού κάθε Τετάρτη στις 7.00 μμ, λάμβανε χώρα η σύναξη νέων (και μεγαλυτέρων).
Το μάθημα περιλάμβανε ανάλυση του Ευαγγελίου της επομένης Κυριακής, καθώς επίσης σοβαρά θέματα της εκκλησιαστικής επικαιρότητας και της σύγχρονης προσωπικής, οικογενειακής και ενοριακής ζωής.
Ομιλητής ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης.
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ξαναθυμόμαστε τις εποχές όπου εντός του Ιερού Ναού κάθε Τετάρτη στις 7.00 μμ, λάμβανε χώρα η σύναξη νέων (και μεγαλυτέρων).
Το μάθημα περιλάμβανε ανάλυση του Ευαγγελίου της επομένης Κυριακής, καθώς επίσης σοβαρά θέματα της εκκλησιαστικής επικαιρότητας και της σύγχρονης προσωπικής, οικογενειακής και ενοριακής ζωής.
Ομιλητής ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης.
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