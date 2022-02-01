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Мифы о вакцинах - №1 - Вакцины спасли человечество
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836 views • February 01, 2022
Источник: Мастерская АзъЕсмь https://a3esm.ru/
Закадровый голос и монтаж: Сергей Горин https://vk.com/sergey_gorin
Материалы в тему
• Все серии фильма “Правда о вакцинах” https://medalternativa.info/our/films/truth-about-vaktsin/
• Теория коллективного иммунитета не имеет ничего общего с вакцинацией https://medalternativa.info/entry/kollektivniy-immunitet/
• Опровержение 10 мифов прививок https://medalternativa.info/entry/oproverzhenie-mifov-privivok/
• Правда о прививках. Альтернативный взгляд на вакцинацию. Борис Гринблат https://medalternativa.info/our/speak/pravda-o-privivkah-grinblat/
• Прививки: существует ли коллективный иммунитет? https://medalternativa.info/entry/kollektivnyj-immunitet/
Закадровый голос и монтаж: Сергей Горин https://vk.com/sergey_gorin
Материалы в тему
• Все серии фильма “Правда о вакцинах” https://medalternativa.info/our/films/truth-about-vaktsin/
• Теория коллективного иммунитета не имеет ничего общего с вакцинацией https://medalternativa.info/entry/kollektivniy-immunitet/
• Опровержение 10 мифов прививок https://medalternativa.info/entry/oproverzhenie-mifov-privivok/
• Правда о прививках. Альтернативный взгляд на вакцинацию. Борис Гринблат https://medalternativa.info/our/speak/pravda-o-privivkah-grinblat/
• Прививки: существует ли коллективный иммунитет? https://medalternativa.info/entry/kollektivnyj-immunitet/
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