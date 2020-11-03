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Ιωάννης Μάζης Η Κυβέρνηση έλαβε εντολή από την Γερμανία να μην αντιδρά στην Τουρκία ως τον Δεκέμβριο
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42 views • November 03, 2020
Δρ Ι. Μάζης Καθηγητής Οικονομικής Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πρόεδρος του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών. ....Όσα είπε για τα ελληνοτουρκικά χωρίς αμφιβολία προβληματίζουν. Κυρίως αυτό που είπε για την πίεση που ασκεί η γερμανική κυβέρνηση στην Ελλάδα να μην αντιδράσει στην τουρκική επιθετικότητα, μέχρι τον Δεκέμβριο, όταν λήγει η γερμανική προεδρία στην ΕΕ!
“Η Ελληνική Κυβέρνηση έλαβε εντολή από την Γερμανία να μην αντιδρά στην Τουρκία έως τον Δεκέμβριο” αποκάλυψε ο καθηγητής Μάζης.
Μεταξύ άλλων ο καθηγητής Μάζης είπε: Να προσφύγει Ελλάδα και Κύπρος στην ΕΕ για έκτακτη σύνοδο κορυφής για την επιβολή κυρώσεων
Ο Ερντογάν κινείται από την μουσουλμανική αδελφότητα η οποία ευθύνεται, μαζί με τις ευλογίες της Δύσης και των Δημοκρατικών Μπαράκ Ομπάμα- Χίλαρι Κλίντον για την έκρηξη σε όλο το Μαγκρεμπ και την Μέση Ανατολή.
Ο Ερντογάν στρέφει τον κόσμο εναντίον του και θα το καταλάβει σύντομα Η Ελλάδα έχει εγκαταλείψει την Κύπρο.
Η Κυβέρνηση έλαβε εντολή από την Γερμανία να μην αντιδρά στην Τουρκία μέχρι τον Δεκέμβριο
“Η Ελληνική Κυβέρνηση έλαβε εντολή από την Γερμανία να μην αντιδρά στην Τουρκία έως τον Δεκέμβριο” αποκάλυψε ο καθηγητής Μάζης.
Μεταξύ άλλων ο καθηγητής Μάζης είπε: Να προσφύγει Ελλάδα και Κύπρος στην ΕΕ για έκτακτη σύνοδο κορυφής για την επιβολή κυρώσεων
Ο Ερντογάν κινείται από την μουσουλμανική αδελφότητα η οποία ευθύνεται, μαζί με τις ευλογίες της Δύσης και των Δημοκρατικών Μπαράκ Ομπάμα- Χίλαρι Κλίντον για την έκρηξη σε όλο το Μαγκρεμπ και την Μέση Ανατολή.
Ο Ερντογάν στρέφει τον κόσμο εναντίον του και θα το καταλάβει σύντομα Η Ελλάδα έχει εγκαταλείψει την Κύπρο.
Η Κυβέρνηση έλαβε εντολή από την Γερμανία να μην αντιδρά στην Τουρκία μέχρι τον Δεκέμβριο
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