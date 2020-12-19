"Λέω απλώς ό,τι μου γράφουν": Τι λένε οι... Τσιόδρες του Καναδά όταν (νομίζουν) ότι τα μικρόφωνά τους είναι κλειστά

Ο επικεφαλής της ιατρικής υπηρεσίας του Οντάριο, Δρ Ντέηβιντ Ουίλιαμς και η αναπληρώτριά του, Δρ Μπάρμπαρα Γιάφφε, ετοιμάζονταν για την ενημέρωση των Καναδών σχετικά με την COVID-19. Νομίζοντας ότι τα μικρόφωνά τους ήταν κλειστά, μιλούσαν άνετα μεταξύ τους και κάναν πλακίτσα με τα στοιχεία της ενημέρωσης! Ωστόσο, το μικρόφωνο της Δρ Γιάφφε ήταν ανοιχτό, καταγράφοντας την παρακάτω στιχομυθία:



"Δεν ξέρω γιατί κουβαλάω όλα αυτά τα χαρτιά. Ποτέ δεν τα κοιτάζω", ακούγεται να λέει η Δρ Γιάφφε και γελούν και οι δύο. "Όταν δίνεις τα νούμερα, εγώ κάνω Ωωωω. Στ' αλήθεια τα είπες εσύ αυτά;" της απαντά ο Δρ Ουίλιαμς. Συνεχίζοντας τα γελάκια, η Δρ Γιάφφε λέει: "Εγώ λέω απλώς ό,τι μου γράφουν", για να πάρει απάντηση: "Σωστά. Δεν μαντεύεις."



Το βίντεο έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου και, φυσικά, έχει γίνει viral. Η... γκαφατζού Δρ Γιάφφε προσπάθησε να το δικαιολογήσει, λέγοντας ότι εννοούσε την ομάδα της, η οποία τη βοηθά να προετοιμαστεί για τις ενημερώσεις και ότι πολλές φορές κουβαλάει παραπανίσια χαρτιά μαζί της. Το ύφος όμως της συνομιλίας και τα γελάκια που ανταλλάσσουν, κάθε άλλο παρά υποστηρίζουν αυτήν την εκδοχή.



Μετάφραση - υποτιτλισμός: Μαντάτα