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48) 5G: Malefícios para a Saúde - Drª Ana Moreira
#ElectrosmogPortugal
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29 views • April 14, 2021
Créditos para o Canal #Queroemigrar e #Queroemigrarhoje:
(31 de Maio, 2020) | 5G - Malefícios para a Saúde. Como proteger-nos, dito pela Dra Ana Moreira: https://www.youtube.com/watch?v=CH9TeqVvE5w
https://www.facebook.com/queroemigrarhoje/videos/277589616845618/
Recomendado:
» 00:00:00 - 00:21:00 = Quem é a Drª Ana Moreira.
» 00:21:00 - 01:05:00 = sintomas que estão associados às Radiações EMF polarizadas.

Aqui a Dra Ana Moreira, médica diplomada pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto, fala sobre os perigos das radiações electromagnéticas, nomeadamente associadas à tecnologia 5G.

Não só é médica convencional como decidiu estudar e investigar outro tipo de medicinas tendo-se diplomado entre outras, na Universidade Autónoma de Barcelona com uma Pós Graduação em Medicina anti-envelhecimento, Pós graduou-se ainda em Climatologia e Hidrologia pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, tirou também uma pós Graduação em Medicina Biológica e Homotoxicologia e como se não bastasse, é mestre em Medicina Biológica e Anti-Envelhecimento pelo Hospital Ramón y Caial da Universidade de Alcalá em Espanha.

É ainda coordenadora e dirige a clínica do Centro de Medicina Integrativa, Dra Ana Moreira, no Porto.

Em 2019 co-fundou e é atualmente Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa (SPMI), tendo sido a Presidente do I Congresso Nacional de Medicina Integrativa em Dezembro de 2019. É também Vice-Presidente da Sociedade Portuguesa de Ozonoterapia (SPOZ) e membro do comité executivo da Sociedade Europeia de Medicina Integrativa. É formadora na área de saúde, participa constantemente em seminários, colóquios e palestras, nacionais e internacionais, como oradora.

Mais:
15/07/2020 | Ana Moreira, Life Coach
"O perigo das radiações", com Dra Ana Moreira
https://www.youtube.com/watch?v=IVp-NckD9m8

MOPPE - Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
Keywords
emf5gportugalelectrosmogmicroondasmedicomedicina integrativaperigo
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