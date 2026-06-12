La salsa Mayor - Entrevista del 12-6-26 - Marcelo Espillar entrevista al consultor Santiago Caviglia

El periodista independiente anti agendas globalistas Marcelo Espillar entrevista al consultor Santiago Caviglia, activista anti agendas y poderes supra-nacionales.

Programa Especial:

- ¿Qué hay realmente y se esconde detrás de las intenciones, agendas, acciones y comunicados que promueven y realizan los poderes supra nacionales, gobiernos y demás “autoridades” oficialistas de turno?

- Si nos cantan el “Quiero vale cuatro”, inventemos entonces el “Te canto el vale cinco”.

- Ante tantos reconocimientos oficiales y no oficiales respectó a que los compuestos/inóculos transgénicos experimentales “anti COVID” resultan ser armas biológicas con tecnología y aplicación de uso militar; es lícito, pertinente y necesario denunciar ante la OTAN (NATO) y la INTERPOL exigiendo que intervengan, solicitándole además a la NASA que brinde o desclasifique los tratamientos médicos/terapéuticos que ha estado utilizando durante más de 50 años haciéndolo con total éxito, garantizando que los astronautas que están expuestos al espacio exterior, cuando regresan a la Tierra, lo hacen libre de virus/patógenos extraños/desconocidos y de cualquier mutación indeseada que en dicho espacio se pueda producir.