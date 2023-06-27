© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Есть два условия существования государства: 1 - суверенитет личности; 2 - общественная направленность граждан. И есть два условия существования семьи: 1 - чистота любви; 2 - жертвенное отдавание. Две эти единицы движимы одинаковыми законами. Чистота любви заключает супружескую любовь в рамки семьи, в отношения между одним мужчиной и одной женщиной. А жертвенное отдавание есть производная первого условия, естественно возникающее желание жить ради ближнего, побуждаемое бескорыстной любовью.