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Prof. Tim Noakes: We will win
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71 views • October 13, 2021
Sam Bailey, October 12, 2021
Sam had an incredible interview with Prof. Tim Noakes, who is a world-renowned sports and nutrition physician from South Africa. Here is the full uncensored video.
Prof Noakes chats about: Covid-19, academic mobbing, corruption of the medical and food industries and much more...
Noakes Foundation: https://thenoakesfoundation.org/
Prof. Tim Noakes Twitter: https://twitter.com/ProfTimNoakes
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Send business/sponsorship inquiries to [email protected]
Sam had an incredible interview with Prof. Tim Noakes, who is a world-renowned sports and nutrition physician from South Africa. Here is the full uncensored video.
Prof Noakes chats about: Covid-19, academic mobbing, corruption of the medical and food industries and much more...
Noakes Foundation: https://thenoakesfoundation.org/
Prof. Tim Noakes Twitter: https://twitter.com/ProfTimNoakes
Please support Dr Sam's channel ▶ https://www.subscribestar.com/DrSamBailey
Leave her a tip! ▶ https://www.buymeacoffee.com/drsambailey
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