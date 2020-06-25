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La vérité sur les masques
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28 views • June 25, 2020
Import YT 19 juin 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=D7bhx5lGZY8&;fbclid=IwAR0EEDMVfRas_Q8MyD5Nmg2xDnb3jgrr_AwQ90hyu-Rp4xWLR4DlOlUyeXc
Chaîne YT Lumiere dans la Matrice : https://www.youtube.com/channel/UCIQShIR30CnRhUk4CMHovQQ
Les masques ne nous protègent pas du coronavirus, mais ils propagent par contre très bien le virus de la peur et de la soumission! Ne nous laissons pas faire et enlevons nos masques.
De nombreuses études scientifiques et médicales prouvent l’inefficacité des masques, voici une sélection de ressources à ce sujet :
Article du Dr Dennis Rancourt, PhD – ResearchGate : https://fr.sott.net/article/35687-La-science-est-concluante-les-masques-n-empechent-PAS-la-transmission-des-virus
Article du Dr Russell Blaylock
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19%26t=1232%26sid=e5f5afd59bcbfd66fb9bc9e40eeea2b1
Avis scientifique sur le port du masque : https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/669-avisportmasquepandemieinfluenza.pdf
Les masques, même chirurgicaux, ne sont pas efficaces contre le coronavirus selon cette étude
https://dailygeekshow.com/masques-efficaces-coronavirus/
Planétoscope : Combien de virus respirons-nous ?
https://www.planetoscope.com/Le-corps-humain/1670-nombre-de-virus-respires-par-chaque-personne.html
Futura Santé : Comment le stress diminue notre immunité
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/stress-stress-diminue-nos-defenses-immunitaires-50069/
7 Long-Term Side Effects of Wearing Face Masks
https://www.eatthis.com/face-mask-long-term-health-effects/?fbclid=IwAR1CVw-99crH6bxn3olvHPZI4QhkaiZ9u52I7Z_0TXKRpNow0cdSG1rTu7I
Conférence de presse du Dr. Dan Erickson
https://covidinfos.net/covid19/selon-le-dr-dan-erickson-le-taux-de-letalite-du-covid-19-serait-inferieur-a-celui-de-la-grippe/480/
Les masques, symbole de peur et de soumission
https://translate.google.com/translate?sl=auto%26tl=fr%26u=https://multipolar-magazin.de/artikel/maskenpflicht-gesellschaftliches-klima
Des explications inédites concernant la respiration et le système immunitaire : La Forteresse de l’Harmonie de Pierre Lassalle
https://www.editions-terre-de-lumiere.com/euro/boutique/livre-la-forteresse-de-l-harmonie-nutrition-respiration-pensee-volonte/
Livre-MP3 méditation guidée sur la respiration
https://www.editions-terre-de-lumiere.com/euro/boutique/livre-cd-meditation-forteresse-saisons-tome-1-michael-raphael/
Cette vidéo est une collaboration France – Québec, réalisée par André Fortier et Amélie Delalain, « quêteurs de vérité » membres du Kaya Team Universe.
https://www.kaya-team-universe.org/
Les images, vidéos et musiques libres de droits utilisées à des fins éducatives.
Découvrir le site Lumière dans la matrice : http://www.lumiere-dans-la-matrice.org/
Chaîne YT Lumiere dans la Matrice : https://www.youtube.com/channel/UCIQShIR30CnRhUk4CMHovQQ
Les masques ne nous protègent pas du coronavirus, mais ils propagent par contre très bien le virus de la peur et de la soumission! Ne nous laissons pas faire et enlevons nos masques.
De nombreuses études scientifiques et médicales prouvent l’inefficacité des masques, voici une sélection de ressources à ce sujet :
Article du Dr Dennis Rancourt, PhD – ResearchGate : https://fr.sott.net/article/35687-La-science-est-concluante-les-masques-n-empechent-PAS-la-transmission-des-virus
Article du Dr Russell Blaylock
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19%26t=1232%26sid=e5f5afd59bcbfd66fb9bc9e40eeea2b1
Avis scientifique sur le port du masque : https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/669-avisportmasquepandemieinfluenza.pdf
Les masques, même chirurgicaux, ne sont pas efficaces contre le coronavirus selon cette étude
https://dailygeekshow.com/masques-efficaces-coronavirus/
Planétoscope : Combien de virus respirons-nous ?
https://www.planetoscope.com/Le-corps-humain/1670-nombre-de-virus-respires-par-chaque-personne.html
Futura Santé : Comment le stress diminue notre immunité
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/stress-stress-diminue-nos-defenses-immunitaires-50069/
7 Long-Term Side Effects of Wearing Face Masks
https://www.eatthis.com/face-mask-long-term-health-effects/?fbclid=IwAR1CVw-99crH6bxn3olvHPZI4QhkaiZ9u52I7Z_0TXKRpNow0cdSG1rTu7I
Conférence de presse du Dr. Dan Erickson
https://covidinfos.net/covid19/selon-le-dr-dan-erickson-le-taux-de-letalite-du-covid-19-serait-inferieur-a-celui-de-la-grippe/480/
Les masques, symbole de peur et de soumission
https://translate.google.com/translate?sl=auto%26tl=fr%26u=https://multipolar-magazin.de/artikel/maskenpflicht-gesellschaftliches-klima
Des explications inédites concernant la respiration et le système immunitaire : La Forteresse de l’Harmonie de Pierre Lassalle
https://www.editions-terre-de-lumiere.com/euro/boutique/livre-la-forteresse-de-l-harmonie-nutrition-respiration-pensee-volonte/
Livre-MP3 méditation guidée sur la respiration
https://www.editions-terre-de-lumiere.com/euro/boutique/livre-cd-meditation-forteresse-saisons-tome-1-michael-raphael/
Cette vidéo est une collaboration France – Québec, réalisée par André Fortier et Amélie Delalain, « quêteurs de vérité » membres du Kaya Team Universe.
https://www.kaya-team-universe.org/
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