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Un homme tout nu sort par une fenêtre de Buckingham palace, et tombe
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121 views • February 13, 2021
Vidéo mise en ligne pour archivage.
En 2015, il a été facile de dire que c'était une grosse blague, mais aujourd'hui, après tout ce que l'on a appris sur les frasques et fréquentations de la famille royale de Grande-Bretagne, on est en droit de douter. Surtout quand l'ami de la famille s'appelait Jimmy Savile, le pire pédocriminel qui soit. Et que par ailleurs, Ghislaine Maxwell et Kevin Spacey, ont été photographiés pendant leur tour privé à Buckingham palace sur les trônes de la reine Elizabeth et du prince Philip, comme si ces deux pervers étaient chez eux.
https://www.telegraph.co.uk/news/2020/07/03/exclusivehow-ghislaine-maxwell-kevin-spacey-relaxed-buckingham/
Autre fait :
Depuis 2015, alors qu'à l'époque, la vidéo avait été plus d'un millions de fois, elle n'affiche plus aujourd'hui qu'un peu plus de 6 000 vues. Curieux.
Autre réflexion : pourquoi avoir pris la peine de réaliser une "fausse" vidéo ? À l'époque, le réalisateur voulait-il attirer l'attention des autorités sur la famille royale ?
Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
https://lbry.tv/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
En 2015, il a été facile de dire que c'était une grosse blague, mais aujourd'hui, après tout ce que l'on a appris sur les frasques et fréquentations de la famille royale de Grande-Bretagne, on est en droit de douter. Surtout quand l'ami de la famille s'appelait Jimmy Savile, le pire pédocriminel qui soit. Et que par ailleurs, Ghislaine Maxwell et Kevin Spacey, ont été photographiés pendant leur tour privé à Buckingham palace sur les trônes de la reine Elizabeth et du prince Philip, comme si ces deux pervers étaient chez eux.
https://www.telegraph.co.uk/news/2020/07/03/exclusivehow-ghislaine-maxwell-kevin-spacey-relaxed-buckingham/
Autre fait :
Depuis 2015, alors qu'à l'époque, la vidéo avait été plus d'un millions de fois, elle n'affiche plus aujourd'hui qu'un peu plus de 6 000 vues. Curieux.
Autre réflexion : pourquoi avoir pris la peine de réaliser une "fausse" vidéo ? À l'époque, le réalisateur voulait-il attirer l'attention des autorités sur la famille royale ?
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