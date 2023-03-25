15 Minute Cities Thread 8 [VIDS & LINKS]

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➖ ARTICLES TO READ ➖
15 MINUTE CITY - Last week’s conspiracy theory is this weeks truth.@SGTnewsNetwork
https://t.me/SGTnewsNetwork/42530
Ubiquitous AI Cameras To Surveil Travelers’ Every Move, Mood, Behavior
https://www.technocracy.news/ubiquitous-ai-cameras-to-surveil-travelers-every-move-mood-behavior/
15-Minute Cities Are Technates In Disguise
https://davidicke.com/2023/03/07/15-minute-cities-are-technates-in-disguise/
https://www.technocracy.news/15-minute-cities-are-technates-in-disguise/
➖ VIDEO CREDITS:➖
@Greg Wycliffe - Christine Anderson says we must Fight Digital ID and 15 Minute Cities NOW in Exclusive Interview
https://www.youtube.com/watch?v=sjuAiNS_6-U
The ultimate Saudi Arabian 15 minute city designed for a New World Order
https://www.libertynation.com/america-braces-for-15-minute-cities-ln-radio-videocast/
https://www.youtube.com/watch?v=9_mJrWC89eA
➖ ARTICLE / VIDEO FEEDS ➖
■ https://truparnet.wixsite.com/links/15minutecities
■ https://tinyurl.com/15MinuteCitiesFeed
■ https://digitalid.truthparadigm.tv/
■ https://digitalcurrency.truthparadigm.tv
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#15MinuteCitiesTruth Playlists
https://rumble.com/c/DigitalPassports
https://www.bitchute.com/playlist/uX4KEQjy3zhJ/
https://www.brighteon.com/watch/cbb27cf7-924d-4d26-aa22-adc7cdd5e3bc?index=1
https://tv.gab.com/playlist/digital-vaccine-social-passports-6253186d04b2a93e01fdc23b
https://app.clouthub.com/#/search?q=15MinuteCitiesTruth
https://odysee.com/$/playlist/3c5586cce68b4b542990d195f1c0511a2841f4fa
https://gettr.com/hashtag/%23FiteenMinuteCities
https://www.luuponline.com/15minutecities
https://www.ganjing.com/channel/1fhadtt0afg64AifEhsioBTAP1sq0c/playlist/1fm5sur7f6d1z8lGPV8KMOX1gi0p
🧿 RELAY BY 🧿
■ http://truthparadigm.news
■ https://shows.truthparadigm.tv
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■ https://tinyurl.com/IvermectinResources
■ https://cspoa.org
■ https://www.j6truth.org/
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■ https://ministry.truthparadigm.tv
■ https://ministry.truthparadigm.news
■ http://truthparadigm.net
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