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ΔΕΙΤΕ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ Q στην Ελλάδα!
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ΔΕΙΤΕ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ Q στην Ελλάδα!Σήμερα φωτίζουμε το πρόσωπο του υποτιθέμενου
<< εκπροσώπου των Q >> στην Ελλάδα, αποκαλύπτουμε το πρόσωπό του
και την αληθινή ιδιότητά του και του λέμε ότι δεν έχει λόγο πια να κρύβει το πρόσωπό του...ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΛΟΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΤΙ ΜΑΣ ΕΞΑΠΑΤΑ...ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΠΤΩΣΗ, ΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ Q
ΤΟΤΕ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ Q !
ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ...ΧΟΡΤΑΣΑΜΕ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΞΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΤΟΠΙΟΥΣ ...Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΙΚΡΑΙΝΕΙ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ!😢
<< εκπροσώπου των Q >> στην Ελλάδα, αποκαλύπτουμε το πρόσωπό του
και την αληθινή ιδιότητά του και του λέμε ότι δεν έχει λόγο πια να κρύβει το πρόσωπό του...ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΛΟΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΤΙ ΜΑΣ ΕΞΑΠΑΤΑ...ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΠΤΩΣΗ, ΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ Q
ΤΟΤΕ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ Q !
ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ...ΧΟΡΤΑΣΑΜΕ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΞΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΤΟΠΙΟΥΣ ...Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΙΚΡΑΙΝΕΙ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ!😢
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