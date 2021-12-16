Ανθοϊάματα για Μαμάδες και Μωρά. Ελενα Γκώγκου

Ανθοϊάματα για Μαμάδες και Μωρά.

Η εγκυμοσύνη είναι μια πολύ ευαίσθητη περίοδος για τη γυναίκα (και την οικογένεια) τόσο εξαιτίας των ορμονικών αλλαγών, όσο και εξαιτίας των κοινωνικών και πιθανώς και προσωπικών πιέσεων που υφίσταται μια γυναίκα στην κοινωνία μας. Τα ανθοϊάματα μπορούν να υποβοηθήσουν συναισθηματικά και σωματικά να υπάρχει μια στοιχειώδης γαλήνη και ισορροπία. Ακόμα και αν μια γυναίκα είναι πολύ καλά προετοιμασμένη για το τι και το πώς του τοκετού, η αρχή του συχνά την πιάνει εξαπίνης! Τα έντονα συναισθήματα του φόβου συχνά αναστέλλουν τις φυσικές λειτουργίες και διαδικασίες.

Τα ανθοϊάματα, ως η πλέον ασφαλής εναλλακτική πρακτική τόσο για τη μητέρα όσο και για το μωρό, είναι πολύτιμοι σύμμαχοι στην ανακούφιση και την εξισορρόπηση των πρωτόγνωρων ή και δύσκολων συναισθημάτων που γεννιούνται κατά την περίοδο αυτή. Ο στόχος πάντα είναι μία χαρούμενη, γαλήνια και υγιής μαμά και μωρό.

Μέσα στα πλαίσια της Εβδομάδας για τον Σεβασμό στη Γέννα, η Κοιν.Σ.Επ. "Ανθρώπου Φύσις" διοργανώνει δωρεάν διαδικτυακή ομιλία με θέμα "Ανθοϊάματα για Μαμάδες και Μωρά", με επικέντρωση στην περιγεννητική περίοδο.



Ομιλήτρια: Ελενα Γκώγκου

Βιογραφικό

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965. Στη μακρά της θητεία και εκπαίδευση στις εναλλακτικές θεραπείες (Ανθοθεραπεία, Reiki, Shiatsu, Aura Soma, Time Therapy) έρχεται τώρα να προστεθεί η εκπαίδευση στην Μη-Βίαιη Επικοινωνία, τη Συστημική Αναπαράσταση και την Αλχημική Βοτανοθεραπεία.

Μέχρι το 2010 που ξεκινά να ασχολείται επαγγελματικά ως Εναλλακτική Θεραπεύτρια και Σύμβουλος Ανθοϊαμάτων, εργάστηκε στο χώρο της εκπαίδευσης και της φωτογραφίας, ως μεταφράστρια και διερμηνέας, και ως Ειδικός Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη και τον Συνήγορο του Παιδιού.

Εχει μία ιδιαίτερη αγάπη και μακρά συνεργασία με το Ελληνικό Δίκτυο για το Σεβασμό στη Γέννα (ENCA), και ως μητέρα και θεραπεύτρια έχει ασχοληθεί πολύ με τη μητρότητα και την παιδική ηλικία. Η εκπαίδευσή της ως εναλλακτική θεραπεύτρια και η ιδιαίτερη επικοινωνία της με το φυτικό βασίλειο της επιτρέπει να παρασκευάζει ανθοϊάματα, συμβάλλοντας έτσι στην έρευνα της ανθοθεραπείας στην Ελλάδα.