Bacalhoada - Surpreenda a todos com a deliciosa Bacalhoada: um prato cheio de sabores e tradição

500g de bacalhau dessalgado e desfiado, 4 tomates maduros picados, 2 cebolas médias cortadas em rodelas, 4 batatas médias cortadas em rodelas, 1 pimentão verde cortado em rodelas, 1 pimentão amarelo cortado em rodelas, 1 lata de milho verde, 1 xícara de azeitonas pretas sem caroço, Azeite de oliva, Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo:

Preaqueça o forno a 180°C.

Em uma panela, cozinhe as batatas até que fiquem macias. Escorra e reserve.

Em uma frigideira, refogue a cebola até que fique translúcida. Adicione o tomate e cozinhe por alguns minutos, mexendo sempre.

Em um refratário grande, coloque as batatas no fundo. Adicione uma camada de bacalhau desfiado sobre as batatas.

Espalhe o refogado de cebola e tomate sobre o bacalhau. Adicione as rodelas de pimentão verde e amarelo e a lata de milho verde. Distribua as azeitonas sobre os legumes.

Regue com azeite de oliva e tempere com sal e pimenta a gosto.

Cubra o refratário com papel-alumínio e leve ao forno por cerca de 40 minutos.

Retire o papel-alumínio e deixe a bacalhoada no forno por mais 20 minutos, ou até que esteja dourada.

Sirva quente, acompanhado de arroz branco e salada verde.

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