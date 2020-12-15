Madem GRİP vakaları tedbirler sonucu azaldıya, aynı tedbirlerle KORONA patlaması nasıl oldu?

Tarihçi Yazar Erkan Trükten :● Yaz aylarında maskeler biraz gevşediği halde ortada böyle bir virüs patlaması yok, kış aylarında maskeyi taktığımız halde millet virüsten kırılıyor.● Madem grip vakaları, tedbirler sonucu azaldıysa aynı tedbirler kapsamında korona vakaları patlaması yaşamamamız lazımdı!● Bir bilimadamı çıksın, bunun mantığını akıl ve bilim ölçüsünde anlatsın bana.KAYNAK :Korkunç Plan! Her Şeye Hazır Olun! | Hamza YardımcıoğluSÖZÜN GÜCÜ-1 08.12.2020 (COVİD-19 VE KÜRESEL DİZAYN)