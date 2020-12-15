© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Madem GRİP vakaları tedbirler sonucu azaldıya, aynı tedbirlerle KORONA patlaması nasıl oldu?
Follow
0
Download MP3
Share
Report
4 views • December 15, 2020
Tarihçi Yazar Erkan Trükten :
● Yaz aylarında maskeler biraz gevşediği halde ortada böyle bir virüs patlaması yok, kış aylarında maskeyi taktığımız halde millet virüsten kırılıyor.
● Madem grip vakaları, tedbirler sonucu azaldıysa aynı tedbirler kapsamında korona vakaları patlaması yaşamamamız lazımdı!
● Bir bilimadamı çıksın, bunun mantığını akıl ve bilim ölçüsünde anlatsın bana.
KAYNAK :
Korkunç Plan! Her Şeye Hazır Olun! | Hamza Yardımcıoğlu
https://youtu.be/KHl3ZwzZUJ0
SÖZÜN GÜCÜ-1 08.12.2020 (COVİD-19 VE KÜRESEL DİZAYN)
https://youtu.be/rcjqgqK_mnA
● Yaz aylarında maskeler biraz gevşediği halde ortada böyle bir virüs patlaması yok, kış aylarında maskeyi taktığımız halde millet virüsten kırılıyor.
● Madem grip vakaları, tedbirler sonucu azaldıysa aynı tedbirler kapsamında korona vakaları patlaması yaşamamamız lazımdı!
● Bir bilimadamı çıksın, bunun mantığını akıl ve bilim ölçüsünde anlatsın bana.
KAYNAK :
Korkunç Plan! Her Şeye Hazır Olun! | Hamza Yardımcıoğlu
https://youtu.be/KHl3ZwzZUJ0
SÖZÜN GÜCÜ-1 08.12.2020 (COVİD-19 VE KÜRESEL DİZAYN)
https://youtu.be/rcjqgqK_mnA
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.