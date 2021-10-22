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22.10.2021. Богородица сказала, как можно спасти Россию (Выпуск № 223 часть I (1)).
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9788 views • October 21, 2021
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:06 9-ЛЕТНЕЙ ОТРОКОВИЦЕ ЯВИЛАСЬ БОГОРОДИЦА И СКАЗАЛА, КАК МОЖНО СПАСТИ РОССИЮ. https://www.youtube.com/watch?v=Nh1sZhu12L0.
11:03 Почему я раньше не знал этого рецепта Капуста? Вкусный Рецепт Капуста! https://www.youtube.com/watch?v=ORQd1W9n4TA.
19:23 Математические доказательства истинности Библии. https://www.youtube.com/watch?v=njIr_o-Ks-U.
26:40 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЗАГРОБНОМ МИРЕ. Откровения физика вернувшегося с того света. https://www.youtube.com/watch?v=RDmBg1ttyg0&;t=850s.
43:29 Куриный гипноз. https://www.youtube.com/watch?v=Nq_DTchvCSI.
49:59 201 Коронавирус. Часть 2 , глобальная - регрессивный гипноз Валентины К. https://www.youtube.com/watch?v=qoi3HVjetvo.
01:37:15 437 ПОЧЕМУ КАЗАНЬ ..... ? - регрессивный гипноз Валентины К. https://www.youtube.com/watch?v=IffwuyWrriA.
Сегодня мы узнаем о том, как можно спасти Россию – из явления Богородицы девятилетней девочке, также поговорим о том, почему у данного ролика небольшое количество просмотров. Также поговорим о том, почему православным не следует заниматься нумерологией, астрологией. Послушаем откровения ученого, побывавшего за гранью – в загробном мире. Подробно разберем тему ретро-гипноза, с его помощью узнаем планы управленцев на будущее, также узнаем какое «оружие» где и как будут использовать.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:06 9-ЛЕТНЕЙ ОТРОКОВИЦЕ ЯВИЛАСЬ БОГОРОДИЦА И СКАЗАЛА, КАК МОЖНО СПАСТИ РОССИЮ. https://www.youtube.com/watch?v=Nh1sZhu12L0.
11:03 Почему я раньше не знал этого рецепта Капуста? Вкусный Рецепт Капуста! https://www.youtube.com/watch?v=ORQd1W9n4TA.
19:23 Математические доказательства истинности Библии. https://www.youtube.com/watch?v=njIr_o-Ks-U.
26:40 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЗАГРОБНОМ МИРЕ. Откровения физика вернувшегося с того света. https://www.youtube.com/watch?v=RDmBg1ttyg0&;t=850s.
43:29 Куриный гипноз. https://www.youtube.com/watch?v=Nq_DTchvCSI.
49:59 201 Коронавирус. Часть 2 , глобальная - регрессивный гипноз Валентины К. https://www.youtube.com/watch?v=qoi3HVjetvo.
01:37:15 437 ПОЧЕМУ КАЗАНЬ ..... ? - регрессивный гипноз Валентины К. https://www.youtube.com/watch?v=IffwuyWrriA.
Сегодня мы узнаем о том, как можно спасти Россию – из явления Богородицы девятилетней девочке, также поговорим о том, почему у данного ролика небольшое количество просмотров. Также поговорим о том, почему православным не следует заниматься нумерологией, астрологией. Послушаем откровения ученого, побывавшего за гранью – в загробном мире. Подробно разберем тему ретро-гипноза, с его помощью узнаем планы управленцев на будущее, также узнаем какое «оружие» где и как будут использовать.
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