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22.10.2021. Богородица сказала, как можно спасти Россию (Выпуск № 223 часть I (1)).
Vera77
Vera77
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9788 views • October 21, 2021
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Вопросы присылайте на почту [email protected].

Содержание:

01:06 9-ЛЕТНЕЙ ОТРОКОВИЦЕ ЯВИЛАСЬ БОГОРОДИЦА И СКАЗАЛА, КАК МОЖНО СПАСТИ РОССИЮ. https://www.youtube.com/watch?v=Nh1sZhu12L0.
11:03 Почему я раньше не знал этого рецепта Капуста? Вкусный Рецепт Капуста! https://www.youtube.com/watch?v=ORQd1W9n4TA.
19:23 Математические доказательства истинности Библии. https://www.youtube.com/watch?v=njIr_o-Ks-U.
26:40 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЗАГРОБНОМ МИРЕ. Откровения физика вернувшегося с того света. https://www.youtube.com/watch?v=RDmBg1ttyg0&;t=850s.
43:29 Куриный гипноз. https://www.youtube.com/watch?v=Nq_DTchvCSI.
49:59 201 Коронавирус. Часть 2 , глобальная - регрессивный гипноз Валентины К. https://www.youtube.com/watch?v=qoi3HVjetvo.
01:37:15 437 ПОЧЕМУ КАЗАНЬ ..... ? - регрессивный гипноз Валентины К. https://www.youtube.com/watch?v=IffwuyWrriA.

Сегодня мы узнаем о том, как можно спасти Россию – из явления Богородицы девятилетней девочке, также поговорим о том, почему у данного ролика небольшое количество просмотров. Также поговорим о том, почему православным не следует заниматься нумерологией, астрологией. Послушаем откровения ученого, побывавшего за гранью – в загробном мире. Подробно разберем тему ретро-гипноза, с его помощью узнаем планы управленцев на будущее, также узнаем какое «оружие» где и как будут использовать.
Keywords
healthreligionortodoxic
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