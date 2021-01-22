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De beschadiging van de jeugd
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11 views • January 22, 2021
Ab Gietelink met Renate Tillema, Maartje van den Berg en Aarjan Bergshoeff, 29 december 2020
#46 De beschadiging vd jeugd. Ab Gietelink met Renate Tillema, Maartje vd Berg en Aarjan Bergshoeff
Er voltrekt zich een drama bij kinderen en jongeren. Psychiater Renate Tillema, Speltherapeute Maartje v.d Berg en MBO/HBO docent Aartjan Bergshoeff spreken over de noodsituatatie. Kinderen (0-12) worden door de coronamaatregelen beschadigd. Het onderwijs van jongeren (12-18) is door het leren op afstand in een neerwaartse spiraal terecht gekomen. Jongeren krijgen de schuld van ‘illegale feestjes’ en sociaal samenkomen. 74% van de studenten(18-24) leidt aan eenzaamheidsstoornissen en is depressiever dan voor de coronacrisis.
Kom in contact met Ab Gietelink:
www.abgietelink.nl
U kunt tevens via zijn website voor zijn programma’s doneren.
[email protected]
https://twitter.com/abgietelink
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https://www.cafeweltschmerz.nl/?s=De+beschadiging+van+de+jeugd
#46 De beschadiging vd jeugd. Ab Gietelink met Renate Tillema, Maartje vd Berg en Aarjan Bergshoeff
Er voltrekt zich een drama bij kinderen en jongeren. Psychiater Renate Tillema, Speltherapeute Maartje v.d Berg en MBO/HBO docent Aartjan Bergshoeff spreken over de noodsituatatie. Kinderen (0-12) worden door de coronamaatregelen beschadigd. Het onderwijs van jongeren (12-18) is door het leren op afstand in een neerwaartse spiraal terecht gekomen. Jongeren krijgen de schuld van ‘illegale feestjes’ en sociaal samenkomen. 74% van de studenten(18-24) leidt aan eenzaamheidsstoornissen en is depressiever dan voor de coronacrisis.
Kom in contact met Ab Gietelink:
www.abgietelink.nl
U kunt tevens via zijn website voor zijn programma’s doneren.
[email protected]
https://twitter.com/abgietelink
https://www.linkedin.com/in/ab-gietelink-32974411/
Café Weltschmerz
https://www.youtube.com/c/CafeWeltschmerz/
https://www.cafeweltschmerz.nl/46-de-beschadiging-vd-jeugd-ab-gietelink-met-renate-tillema-maartje-vd-berg-en-aarjan-bergshoeff/
Steun Café Weltschmerz
Café Weltschmerz draait volledig op vrijwilligers; mensen die iedere dag weer klaar staan in de strijd voor een eerlijker Nederland – en daarom kunnen wij jouw steun hard gebruiken. Met jouw bijdrage kunnen we onze boodschap blijven verspreiden.
Help ons een in de strijd naar een eerlijker Nederland, vrij van censuur en Steun Café Weltschmerz.
https://steun.cafeweltschmerz.nl/
https://www.cafeweltschmerz.nl/?s=De+beschadiging+van+de+jeugd
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