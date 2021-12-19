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Camiseta Anti-Vax
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30 views • December 19, 2021
Ho Ho Ho! A mini-promoção das camisetas anti-vax do CL News foi um sucesso, mas está chegando ao fim! Só restam cerca de 20 camisetas nas cores preta, azul-marinho e verde-escuro, nos tamanhos M, G e GG! Não perca tempo e encomende a sua, antes que o estoque acabe! Aviso: a camiseta M azul marinho não está mais disponível. Envie um e-mail para [email protected] e diga quantas camisetas você quer, qual a cor de cada uma, o seu endereço completo, com telefone (se possível) e o comprovante de pagamento, de preferência via PIX (que é mais rápido).
•PIX NUBANK– Chave: 61-98347-3357
•PIX BB – Chave: 61-98114-9428
Se precisar enviar ordem de pagamento, use uma das contas bancárias abaixo (lembre-se: para transferência de dinheiro entre o mesmo banco não necessita de CPF):
•BANCO DO BRASIL
Agência 5977-3 • Conta Poupança 6005-4 • Variação 51
•CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência 2304 • Produto 1288 ou 013 • Conta Poupança 853121664-6
•ITAÚ
Agência 0919 • Conta Poupança 41250-2 • Complemento 500
•BRADESCO
Agência 7979 • Conta Poupança 1000097-1
•NUBANK
Agência 0001 • Conta Corrente 76140333-2
•SANTANDER
Agência 4289 • Conta Poupança 60013762-6
Ho Ho Ho!
•PIX NUBANK– Chave: 61-98347-3357
•PIX BB – Chave: 61-98114-9428
Se precisar enviar ordem de pagamento, use uma das contas bancárias abaixo (lembre-se: para transferência de dinheiro entre o mesmo banco não necessita de CPF):
•BANCO DO BRASIL
Agência 5977-3 • Conta Poupança 6005-4 • Variação 51
•CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência 2304 • Produto 1288 ou 013 • Conta Poupança 853121664-6
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