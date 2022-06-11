Ομιλεί ο γιατρός του Αγίου Πορφυρίου-μέρος 2

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Σε θρησκευτικό συνέδριο, ο επί 14 χρόνια ιατρός του Αγίου Πορφυρίου (Μπαϊρακτάρη), Καθηγητής Πανεπιστημίου Καρδιολογίας Γεώργιος Παπαζάχος, κατέθεσε τη μαρτυρία του για τα θαυμαστά βιώματα του με τον Άγιο.
https://web.archive.org/web/20220811150549/https://www.acrod.org/readingroom/saints/elder-porphyrios