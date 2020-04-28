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20200428 - Guanyar la batalla dels tests
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8 views • August 23, 2020
28 d'abril de 2020
* Uns tests insegurs, poden donar seguretat? O només atrapar víctimes?
* Com negar-se a que ens facin els tests. Raons legals, científiques i tècniques.
Però si encara no s'ha fet públic que els respiradors són contraproduents en molts casos ingressats a l'UCI perquè el problema no és falta d'oxigen en els pulmons, sinó que la sang que fa microtrombos que cal tractar amb ozó, heparina, anticoagulants..., tractarem primer aquest tema de urgentíssima gravetat.
Lluís Botinas, investigador independent, president de Plural-21 i impulsor de LA GOTA CATALANA
* Uns tests insegurs, poden donar seguretat? O només atrapar víctimes?
* Com negar-se a que ens facin els tests. Raons legals, científiques i tècniques.
Però si encara no s'ha fet públic que els respiradors són contraproduents en molts casos ingressats a l'UCI perquè el problema no és falta d'oxigen en els pulmons, sinó que la sang que fa microtrombos que cal tractar amb ozó, heparina, anticoagulants..., tractarem primer aquest tema de urgentíssima gravetat.
Lluís Botinas, investigador independent, president de Plural-21 i impulsor de LA GOTA CATALANA
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