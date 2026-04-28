π. Θεόδωρος (Ζήσης), "Οἱ βεβηλώσεις Ἱερῶν Ναῶν μέ κοσμικές ἐκδηλώσεις"
2 views • 2 days ago

"Πρῶτος διδάξας ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος". Τήν Κυριακή, 19 Ἀπριλίου (τοῦ Θωμᾷ) 2026, στήν αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν (Σούτσου 3), στό καθιερωμένο κυριακάτικο μάθημα (ὧρες 11:30 - 13:00), ὁ πρωτοπρεσβύτερος καθηγητής π. Θεόδωρος Ζήσης ἀνέπτυξε τό ἐπίκαιρο θέμα "Οἱ βεβηλώσεις Ἱερῶν Ναῶν μέ κοσμικές ἐκδηλώσεις". Στήν ἀρχή τοῦ μαθήματος ὁ π. Θεόδωρος ἀναφέρθηκε στήν ἑορτολογική ἐπικαιρότητα τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ καί ἑρμήνευσε κάποιους λειτουργικούς ὅρους πού ἀναφέρονται σέ αὐτήν, ὅπως "Κυριακή τοῦ Ἀντιπάσχα" καί "Ἑορτή τῶν Ἐγκαινίων τῆς Ἀναστάσεως". Κατόπιν εἰσῆλθε στό κύριο θέμα τοῦ μαθήματος, πού ἦταν οἱ βεβηλώσεις Ἱερῶν Ναῶν μέ κοσμικές ἐκδηλώσεις, ὅπως συναυλίες μουσικῶν καί τραγουδιστῶν, χορωδίες παπικές, χρήση μουσικῶν ὀργάνων, ἀναγνώσεις κειμένων βλασφήμων συγγραφέων, ὅπως τοῦ Καζαντζάκη, καί ἄλλων. Σωρεία τέτοιων ἐκδηλώσεων ἔλαβαν ἐφέτος χώρα γιά τρίτη χρονιά σέ Ναούς τῆς Θεσσαλονίκης μέ συνδιοργανωτές τήν Ἱερά Μητρόπολη καί τόν Δῆμο Θεσσαλονίκης, καί προκάλεσαν ἔντονες διαμαρτυρίες ὀρθοδόξων πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐματαίωσαν ἀξιεπαίνως κάποιες ἀπό αὐτές. Παρουσίασε ὁ π. Θεόδωρος δεκάδες ἄρθρων ἀπό τό διαδίκτυο, ἀπό τά ὁποῖα προκύπτει ὁ εὐρύτερος σκανδαλισμός τῶν Ὀρθοδόξων ἀπό τό κατάντημα πολλῶν Ἀρχιερέων, στό νά πρωτοστατοῦν στήν ἀποϊεροποίηση τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί στήν μεταβολή τους σέ κοσμικούς χώρους, πρᾶγμα γιά τό ὁποῖο ὑπάρχει ἤδη καταδίκη ἀπό τούς Προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, δηλ. γιά τούς Ἱερεῖς οἱ ὁποῖοι "ἐβεβήλουν τά Ἅγια· ἀνά μέσον ἁγίου καί βεβήλου οὐ διέστελλον καί ἀναμέσον καθαροῦ καί ἀκαθάρτου" (Ἱεζ. 22, 26). Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ἐξεδίωξε ἀπό τόν Ναό τοῦ Σολομῶντος ὅσους μετέβαλαν τόν ἱερό χῶρο σέ οἶκο ἐμπορίου (Ἰω. 2, 16). Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μέ τόν 97ο Κανόνα τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου ὁρίζουν, ὅτι αὐτός πού ἀδιάκριτα μεταβάλλει τούς Ἱερούς Ναούς σέ κοινούς κοσμικούς τόπους, ἄν εἶναι κληρικός πρέπει νά καθαιρεθεῖ καί ἄν εἶναι λαϊκός πρέπει νά ἀφορισθεῖ. Εἶναι λοιπόν ὑπό καθαίρεση ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης καί ὑπό ἀφορισμό ὁ Δήμαρχος καί ὁ Ἀντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης, ἄν μάλιστα συνεχίσουν ἀμετανόητα νά διοργανώνουν τήν δῆθεν "Λατρευτική Ἑβδομάδα", τήν ὁποία ὁ π. Θεόδωρος μέ ἰσχυρή ἐπιχειρηματολογία ὀνόμασε σατανική ἑβδομάδα. Τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ μαθήματος ἀφιέρωσε ὁ π. Θεόδωρος στό νά παρουσιάσει δικό του ἄρθρο πού ἔγραψε πρίν ἀπό δεκαέξι χρόνια, τό 2010, γιά νά δείξει ὅτι ὁ πρῶτος πού δίδαξε αὐτές τίς βλάσφημες κοσμικές ἐκδηλώσεις μέσα στούς Ναούς εἶναι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος. Τό ἄρθρο ἔφερε τόν τίτλο "Ἡ βεβήλωση τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος Ἀχαρνῶν (12-12-2010)" καί ὑπότιτλο "Κορυφαῖο γεγονός στήν κακή πορεία τῶν θεμάτων τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως". Δημοσιεύθηκε στό περιοδικό Θεοδρομία 12 (2010) 485-494. Τότε λοιπόν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐπέτρεψε νά λάβουν χώρα μέσα στόν μεγάλο Ναό τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Ἀχαρνῶν συναυλία τοῦ τραγουδιστῆ Γ. Νταλάρα, στήν ὁποία παρέστη καί ὁ ἴδιος, ὅπως καί ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας Ἀναστάσιος. Στό ἑπόμενο μάθημα θά συνεχίσει πάνω στό ἴδιο θέμα ὁ π. Θεόδωρος παρουσιάζοντας ὡς μέτρο σύγκρισης τίς γενικές ἀντιδράσεις πρῶτα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, πολλῶν Ἀρχιερέων, τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν, τῶν Πρυτανικῶν Ἀρχῶν, τοῦ Ἁγίου Ὄρους, πολλῶν προσωπικοτήτων τοῦ πανεπιστημιακοῦ καί δικαστικοῦ χώρου καί προπαντός πλήθους ὀρθοδόξων πιστῶν, ὅταν παρόμοιες ἐκδηλώσεις ἔγιναν στόν ἱστορικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ροτόντας. Τό ὑλικό εἶναι ἀποθησαυρισμένο ἐν πολλοῖς στά Πρακτικά Ἐπιστημονικῆς Ἡμερίδος πού ὀργάνωσε τό Τμῆμα Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, στίς 21 Μαρτίου τοῦ 1997. Στά τριάντα χρόνια πού πέρασαν ὁ σατανᾶς ἀναποδογύρισε τά ἐκκλησιαστικά πράγματα. Δέν ἔχουν καμμία σχέση οἱ τότε Ἀρχιερεῖς καί οἱ τότε θεολόγοι μέ τούς σημερινούς νεοεποχίτες καί κοσμικόφρονες. Οἱ ἐξαιρέσεις δυστυχῶς ἐλάχιστες καί κρυπτόμενες ἀπό φόβο. Τόν Θεό δέν Τόν φοβοῦνται οὔτε οἱ βέβηλοι οὔτε οἱ δειλοί πού σιωποῦν ;

