ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ 666 ΩΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ! ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ. «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν» (Μάρκ. 8, 35)

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ 666 ΩΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ! ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ. «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν» (Μάρκ. 8, 35)
Follow
0
Share
Report
30 views • April 14, 2021
EΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ 666 ΩΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ! ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ. «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν» (Μάρκ. 8, 35) https://ugetube.com/watch/B2ZCBtdDKWPZR6K
Η εμφύτευση του αντίχριστου τσιπ 666 προωθείται στα σχολικά βιβλία https://www.brighteon.com/94e3f9ac-72fd-4daf-9759-29af4ef8bfd8
Ο ΡΟΚΦΕΛΕΡ ΣΤΗΝ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΤΣΙΠΑΚΙ 666 ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ - ROCKEFELLER IN THE WORLD GOVERNMENT OF THE ANTICHRIST 666 ID CHIP MARK https://www.brighteon.com/bd46d30a-77e1-4817-a962-cddfe89fd2b6
Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, papandreou vs clegg. ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ https://www.brighteon.com/7b8ad937-44dc-4451-8e5b-fbf502fc81a7
Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ID CARD) ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, papandreou vs clegg https://youtu.be/NSqQ8pRu9WY . ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.
Το ψηφιακό πιστοποιητικό ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ Θα διαθέτει “QR (bare)CODE 666”, μοναδικό αριθμό και ψηφιακή ΣΦΡΑΓΙΔΑ. ΠΩΣ ΘΑ αποδεχτούμε, ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΕΝΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ) ΕΓΓΡΑΦΟ (ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ) με μη αναγνώσιμο κώδικα QR CODE; ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ: https://youtu.be/AIwL6jHuuuA , https://www.protothema.gr/politics/article/1086313/suskepsi-upo-ton-mitsotaki-stin-politiki-prostasia-gia-tin-poreia-ton-emvoliasmon/
Κάρτα του Πολίτη: Τι λέει ο Έλληνας Πρωθυπουργός Παπανδρέου και τι λέει ο Άγγλος Αναπληρωτής Πρωθυπουργός Clegg, ΠΗΓΗ του βιντεο: http://youtu.be/LgoEVRJG1ls . [Σχόλιο "ID-ont" http://id-ont.blogspot.gr/2011/04/blo... : Όταν εμείς πηγαίνουμε προς τις ηλεκτρονικές ταυτότητες οι Άγγλοι έρχονται!!! Απόδειξη το ανωτέρω video που σας παρουσιάζουμε και δείχνει με τον πλέον γλαφυρό τρόπο την διαφορά στην πολιτική αντίληψη των δύο κυβερνήσεων για την Κάρτα του Πολίτη. Απολαύστε τη σύγκριση στο video. Εμείς πάντως χειροκροτούμε την δεύτερη άποψη... Ο Αναπληρωτής πρωθυπουργός δεν έχει την ευθύνη μιας χώρας; ΤΗΝ ΕΧΕΙ ! Καταργήσανε την Αγγλική Κάρτα του Πολίτη ή δεν την καταργήσανε (με τον Άγγλο Πρωθυπουργό μαζί); ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΑΝΕ ! ΑΡΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ !!!]
"ΠΟΙΟΣ ΑΛΗΘΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΘΑ ΥΠΕΓΡΑΦΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΛΕΟΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ=ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΕΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ; (ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ - ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΘΙΣΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ). ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟ ΘΕΜΑ; ΟΧΙ, ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΘΕΟΣΔΟΤΟ ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Η Αγγλία προστατεύοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών της κατήργησε την ηλεκτρονική Ταυτότητα Κάρτα παρακολούθησης των πολιτών και τις βάσεις δεδομένων (δείτε στο βίντεο ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΕΔΩ https://www.brighteon.com/7b8ad937-44dc-4451-8e5b-fbf502fc81a7 ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟ YOUTUBE ΤΟ ΚΑΤΗΡΓΗΣΕ)". Ακόμα και ένας "τρελός" δεν θα υπέγραφε την Ταυτότητά του χωρίς να μπορεί να δει το κρυπτογραφημένο περιεχόμενό της στο τσιπάκι=μικροεπεξεργαστή!...
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΣ (ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ) ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ (ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ Ή ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ) ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ-ΤΣΙΠΑΚΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΤΟ ΠΡΑΞΟΥΜΕ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ (και δεν σεβόμαστε την αξία του Ανθρώπινου Προσώπου) ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΩΣ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΚΙΟΛΑΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ (Άρθρο 2, παρ. 1, Άρθρο 5, παρ. 1, 2 και 3, Άρθρο 9Α…).
....
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ (ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ - ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666) ΚΑΙ ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της προσωπικής ζωής όλων των πολιτών (με πρόσχημα και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς, ΤΩΝ ΙΩΣΕΩΝ...) http://www.freevolition.gr/666.htm (συμπληρωμένο)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο). Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ".
Η εμφύτευση του αντίχριστου τσιπ 666 προωθείται στα σχολικά βιβλία https://www.brighteon.com/94e3f9ac-72fd-4daf-9759-29af4ef8bfd8
Ο ΡΟΚΦΕΛΕΡ ΣΤΗΝ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΤΣΙΠΑΚΙ 666 ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ - ROCKEFELLER IN THE WORLD GOVERNMENT OF THE ANTICHRIST 666 ID CHIP MARK https://www.brighteon.com/bd46d30a-77e1-4817-a962-cddfe89fd2b6
Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, papandreou vs clegg. ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ https://www.brighteon.com/7b8ad937-44dc-4451-8e5b-fbf502fc81a7
Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ID CARD) ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, papandreou vs clegg https://youtu.be/NSqQ8pRu9WY . ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.
Το ψηφιακό πιστοποιητικό ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ Θα διαθέτει “QR (bare)CODE 666”, μοναδικό αριθμό και ψηφιακή ΣΦΡΑΓΙΔΑ. ΠΩΣ ΘΑ αποδεχτούμε, ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΕΝΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ) ΕΓΓΡΑΦΟ (ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ) με μη αναγνώσιμο κώδικα QR CODE; ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ: https://youtu.be/AIwL6jHuuuA , https://www.protothema.gr/politics/article/1086313/suskepsi-upo-ton-mitsotaki-stin-politiki-prostasia-gia-tin-poreia-ton-emvoliasmon/
Κάρτα του Πολίτη: Τι λέει ο Έλληνας Πρωθυπουργός Παπανδρέου και τι λέει ο Άγγλος Αναπληρωτής Πρωθυπουργός Clegg, ΠΗΓΗ του βιντεο: http://youtu.be/LgoEVRJG1ls . [Σχόλιο "ID-ont" http://id-ont.blogspot.gr/2011/04/blo... : Όταν εμείς πηγαίνουμε προς τις ηλεκτρονικές ταυτότητες οι Άγγλοι έρχονται!!! Απόδειξη το ανωτέρω video που σας παρουσιάζουμε και δείχνει με τον πλέον γλαφυρό τρόπο την διαφορά στην πολιτική αντίληψη των δύο κυβερνήσεων για την Κάρτα του Πολίτη. Απολαύστε τη σύγκριση στο video. Εμείς πάντως χειροκροτούμε την δεύτερη άποψη... Ο Αναπληρωτής πρωθυπουργός δεν έχει την ευθύνη μιας χώρας; ΤΗΝ ΕΧΕΙ ! Καταργήσανε την Αγγλική Κάρτα του Πολίτη ή δεν την καταργήσανε (με τον Άγγλο Πρωθυπουργό μαζί); ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΑΝΕ ! ΑΡΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ !!!]
"ΠΟΙΟΣ ΑΛΗΘΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΘΑ ΥΠΕΓΡΑΦΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΛΕΟΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ=ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΕΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ; (ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ - ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΘΙΣΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ). ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟ ΘΕΜΑ; ΟΧΙ, ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΘΕΟΣΔΟΤΟ ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Η Αγγλία προστατεύοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών της κατήργησε την ηλεκτρονική Ταυτότητα Κάρτα παρακολούθησης των πολιτών και τις βάσεις δεδομένων (δείτε στο βίντεο ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΕΔΩ https://www.brighteon.com/7b8ad937-44dc-4451-8e5b-fbf502fc81a7 ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟ YOUTUBE ΤΟ ΚΑΤΗΡΓΗΣΕ)". Ακόμα και ένας "τρελός" δεν θα υπέγραφε την Ταυτότητά του χωρίς να μπορεί να δει το κρυπτογραφημένο περιεχόμενό της στο τσιπάκι=μικροεπεξεργαστή!...
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΣ (ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ) ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ (ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ Ή ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ) ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ-ΤΣΙΠΑΚΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΤΟ ΠΡΑΞΟΥΜΕ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ (και δεν σεβόμαστε την αξία του Ανθρώπινου Προσώπου) ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΩΣ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΚΙΟΛΑΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ (Άρθρο 2, παρ. 1, Άρθρο 5, παρ. 1, 2 και 3, Άρθρο 9Α…).
....
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ (ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ - ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666) ΚΑΙ ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της προσωπικής ζωής όλων των πολιτών (με πρόσχημα και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς, ΤΩΝ ΙΩΣΕΩΝ...) http://www.freevolition.gr/666.htm (συμπληρωμένο)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο). Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ".
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.