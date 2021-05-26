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Ildspor/Chaos Navigator: Nedstigning i Massepsykosen & Befrielsen [04.05.2021]
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60 views • May 26, 2021
NB! HUSK ALLE kan være 'undtaget' ALT: Mundble, Influenza Test, Influenza Vaccine og Influenza Pas. Og man skal ikke engang vise lægeerklæring, man skal blot sige det. Lovhjemmel: JEG ER FRITAGET ALT APP/WEB 02.05.2021: https://fritaget.fbf.one
--
20 læger fra Rigshospitalet at Masker IKKE virker imod denne SARS-COV-2 influenza virus:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33205991/ - https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
--
Note: Jeg vil anbefale at researche Ildspor, han har fat i hvad der foregår.
Bl.a.: Kontrataktik mod infiltration af demonstrationer | ildspor
https://ildspor.wordpress.com/2020/11/19/kontrataktik-mod-infiltration-af-demonstrationer/
Og på YT: https://www.youtube.com/channel/UCyJ6ZwizAs1lNGth8BjC5lA/videos
--
Academy of Ideas - 1.04M subscribers
We create videos explaining the ideas of history's great thinkers. We do this to help supply the world with more knowledge, to empower the individual, and to promote freedom.
https://www.youtube.com/c/academyofideas/videos
Kort film om massepsykose og totalitarisme ift. Corona. SLÅENDE ligheder med tidligere historiske erfaringer. Der trækkes på Joost Meerloo, Gustave Le Bon, C.G. Jung, m.fl.
Se også "Corona – Menneskehedens Deling i To Lejre"
https://ildspor.wordpress.com/2020/12/28/corona-menneskehedens-storste-deling-i-to-grupper-tredje-vs-fjerde-bevidsthedsorden/
Se også: "Lykkelige Fagre Nye DK": Om Ansigtsgenkendelse, Frihed, Apati, Overvågning og Oprør. Om DK som Fagre Nye Verden og Kina, om George Orwell's '1984' og Aldous Huxley's 'Fagre Nye Verden': https://youtu.be/5LZnxRyZ1wk
Kilde: Ildspor d 20.05.2021
https://ildspor.wordpress.com/2021/05/19/nedstigning-i-massepsykosen-befrielsen/
--
Nedstigning i Massepsykosen & Befrielsen
469 views • Premiered May 4, 2021
Chaos Navigator - 433 subscribers
Joined May 1, 2015 - 83,002 views
https://youtu.be/Y-Jh_SXTFHc
https://www.youtube.com/channel/UCyJ6ZwizAs1lNGth8BjC5lA/about
https://www.youtube.com/channel/UCyJ6ZwizAs1lNGth8BjC5lA/videos
Kommentarer:
Erik Magnethi 2 weeks ago
Glimragende man kan også forklare det med denne lille video https://youtu.be/5QuwPeH9P7Y
The monkey ladder experiment
8,688 views•Jun 7, 2017
ArtofBrilliance
2.91K subscribers
https://youtu.be/5QuwPeH9P7Y
--
20 læger fra Rigshospitalet at Masker IKKE virker imod denne SARS-COV-2 influenza virus:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33205991/ - https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
--
Note: Jeg vil anbefale at researche Ildspor, han har fat i hvad der foregår.
Bl.a.: Kontrataktik mod infiltration af demonstrationer | ildspor
https://ildspor.wordpress.com/2020/11/19/kontrataktik-mod-infiltration-af-demonstrationer/
Og på YT: https://www.youtube.com/channel/UCyJ6ZwizAs1lNGth8BjC5lA/videos
--
Academy of Ideas - 1.04M subscribers
We create videos explaining the ideas of history's great thinkers. We do this to help supply the world with more knowledge, to empower the individual, and to promote freedom.
https://www.youtube.com/c/academyofideas/videos
Kort film om massepsykose og totalitarisme ift. Corona. SLÅENDE ligheder med tidligere historiske erfaringer. Der trækkes på Joost Meerloo, Gustave Le Bon, C.G. Jung, m.fl.
Se også "Corona – Menneskehedens Deling i To Lejre"
https://ildspor.wordpress.com/2020/12/28/corona-menneskehedens-storste-deling-i-to-grupper-tredje-vs-fjerde-bevidsthedsorden/
Se også: "Lykkelige Fagre Nye DK": Om Ansigtsgenkendelse, Frihed, Apati, Overvågning og Oprør. Om DK som Fagre Nye Verden og Kina, om George Orwell's '1984' og Aldous Huxley's 'Fagre Nye Verden': https://youtu.be/5LZnxRyZ1wk
Kilde: Ildspor d 20.05.2021
https://ildspor.wordpress.com/2021/05/19/nedstigning-i-massepsykosen-befrielsen/
--
Nedstigning i Massepsykosen & Befrielsen
469 views • Premiered May 4, 2021
Chaos Navigator - 433 subscribers
Joined May 1, 2015 - 83,002 views
https://youtu.be/Y-Jh_SXTFHc
https://www.youtube.com/channel/UCyJ6ZwizAs1lNGth8BjC5lA/about
https://www.youtube.com/channel/UCyJ6ZwizAs1lNGth8BjC5lA/videos
Kommentarer:
Erik Magnethi 2 weeks ago
Glimragende man kan også forklare det med denne lille video https://youtu.be/5QuwPeH9P7Y
The monkey ladder experiment
8,688 views•Jun 7, 2017
ArtofBrilliance
2.91K subscribers
https://youtu.be/5QuwPeH9P7Y
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