PROOF JABS CAUSE HEART ATTACKS AND STROKES (CZ titulky)

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Další vynikající dílko s charismatickým hlasem Steva Falconera. Podle mého skromného názoru - totální "must see twice" neboli video které musíte respektive nesmíte vidět. Společnost se nám rozdělila na úplné protivy - jedni se podívají jen na to, co "nemají vidět" a Ti druzí to co "musí vidět" ... zcela fascinující je, že poslušní sledují jen na to co "vidět nemají" a neposlušní se s chutí podívají na obojí:))
Překlad a titulky: Daniel Albrecht aka @daadulka ❤️🇨🇿🍀
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