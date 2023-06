The Blood Cult: 27 Victims + 27 Witnesses (from Lois Sasek) | www.kla.tv/26296

Do human sacrifices still take place today? 27 victims and 27 testimonies from all over the world say yes, revealing alarming facts about a brutal "blood cult". Hundreds of victims and witness reports from all over the world independently from each other are giving unequivocally identical statements. Buckle up and confront yourself with their statements. Spread this broadcast because mainstream media does not!



👉 HD-Video & Download: https://kla.tv/26296





