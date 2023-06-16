The Blood Cult: 27 Victims + 27 Witnesses (from Lois Sasek) | www.kla.tv/26296

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Do
human sacrifices still take place today? 27 victims and 27 testimonies from all
over the world say yes, revealing alarming facts about a brutal "blood
cult". Hundreds of victims and witness reports from all over the world
independently from each other are giving unequivocally identical statements.
Buckle up and confront yourself with their statements. Spread this broadcast
because mainstream media does not!
👉 HD-Video & Download: https://kla.tv/26296
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▬▬▬▬ SOURCES / LINKS ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Sources: „The Blood Cult: 27 Victims + 27 Witnesses“
Satanist Aleister Crowleys Anleitung zu magischen Ritualen und
Menschenopfern
www.invisiblehouse.org/pdf/liber004_3.pdf
Satanist Aleister Crowley erklärt energetische Bedeutung von
Menschenopfern
www.extremnews.com/meinungen-kommentare/d141443d58abee
Ritueller Missbrauch in Frankreich - Berichte von Opfern
www.youtube.com/watch?v=FiiUZkMq_YM
Teresa schildert ihre Qualen im satanischen Kult
www.youtube.com/watch?v=FiiUZkMq_YM
Sexzwang - Fakten zu Pornografie und Sexzwang
www.kla.tv/311#t=2332
HARDCORE-KINDER-SATANISMUS: »BLUTOPFER« (1)
www.guidograndt.de/2021/06/21/hardcore-kinder-satanismus-blutopfer-1/
HARDCORE-KINDER-SATANISMUS: »BLUTOPFER« (2)
www.guidograndt.de/2021/06/22/hardcore-kinder-satanismus-blutopfer-2/
HARDCORE-KINDER-SATANISMUS: »BLUTOPFER« (3)
www.guidograndt.de/2021/06/24/hardcore-kinder-satanismus-blutopfer-3/
HARDCORE-KINDERSATANISMUS (BAND 3): „PÄDOKRIMINALITÄT – FOLTER- & SNUFF-FILME – OPFERBESCHAFFUNG – KINDERBORDELLE“
www.guidograndt.de/2022/05/27/hardcore-kindersatanismus-band-3-paedokriminalitaet-folter-snuff-filme-opferbeschaffung-kinderbordelle/
Wie sadistisch Kinderschänder sind
WWW.GUIDOGRANDT.DE/2022/09/08/SO-SADISTISCH-SIND-KINDERSCHAENDER-SM-FOLTER-TRASH-UND-SNUFF-FILME-3/
HÖLLENLEBEN - RITUELLER MISSBRAUCH IN DEUTSCHLAND TEIL 1/2
www.youtube.com/watch?v=gt_zaRdxliU
HÖLLENLEBEN - RITUELLER MISSBRAUCH IN DEUTSCHLAND TEIL 2/2
EINZELNE ZEUGENAUSSAGEN
www.youtube.com/watch?v=cd3gEDhjKhg&t=123s und
www.youtube.com/watch?v=cd3gEDhjKhg&t=2701s
Höllenleben Teil 2 komplett:
www.youtube.com/watch?v=cd3gEDhjKhg
Interview über satanische Gewalttaten an Kindern in Hampstead
www.youtube.com/watch?v=5Y3e_kXqTxI
Satanische Praktiken in Kirche in Hampstead - Teile 1 und 2
www.bitchute.com/video/Mmz7CnKAzSNb/ und
www.bitchute.com/video/KcTkDx7CSa0N/
Quelle von anderem Videoportal über satanische Verbechen in Hampstead
odysee.com/@ClauS1:d/Hampstead-Case---Alisa-Dearman-complete:2 und
odysee.com/@ClauS1:d/Hampstead-Case---Gabriel-Dearman-complete:b
BBC stellt Anführer des Satanskultes in Hampstead als unschuldig dar
www.youtube.com/watch?v=f5f9N6wmiLQ
Medizinischer Bericht über Missbrauchsschäden an den Kindern von Hampstead
www.dailymotion.com/video/x33ac6s
Mutter berichtet über satanischen Missbrauch ihrer Kinder in Hampstead
www.youtube.com/watch?v=v6b_aWUzYUM
Kincora: The heart of darkness – Kindesmissbrauch in elitären Kreisen in England
www.bitchute.com/video/ggpKorHzQf2p/
Staatliche Vertuschung: Kindesmissbrauch – Kinderfolter – Kindermorde durch Politiker und Geheimdienstler!
www.guidograndt.de/2014/12/23/staatliche-vertuschung-politiker-und-geheimdienstler-missbrauchten-und-ermordeten-kinder-in-elitaeren-netzwerken/
All sources: www.kla.tv/26296