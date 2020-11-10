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Annonce Hold-Up : Nicolas Réoutsky, Directeur de Production
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9 views • November 10, 2020
9 nov. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=Fsl3RePNktg
Thana TV : https://www.youtube.com/channel/UCDbtcU60vh_gglhqKcmT4Gg
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Nicolas Reoutsky, Directeur de Production Tprod répond aux questions quant aux demandes de contributions supplémentaires et de besoin de financement complémentaire.
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