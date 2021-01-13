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Джеймс Корбетт о локдаунах (видео)
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526 views • January 13, 2021
Это неприемлемо.
Мы не можем позволить этому продолжаться.
Нам не нужно просить разрешения у правительства, не нужно вступать в какую-то политическую партию или даже в какое-то протестное движение.
Если вам удалось сохранить рассудок в течение этого периода всеобщего безумия, я аплодирую вам и хочу заверить вас, что вы не одиноки. Многие, очень многие люди по всему миру бросают вызов приказам. Они протестуют против этих локдаунов. Они не повинуются.
Прямо сейчас мы переходим черту. На какой стороне истории находитесь вы? Примите решение сейчас и сделайте это мудро, потому что ваши действия в это время не будут забыты.
Вы были предупреждены.
Автор: Джеймс Корбетт из проекта corbettreport.com. Источник: https://www.corbettreport.com/lockdowns/
Перевод: Ксения Нагаева https://vk.com/id257675758 специально для МедАльтернативо.инфо
Редактор: Алёна Басарева https://vk.com/daremif29 специально для МедАльтернативо.инфо
Монтаж: Серёжа Добров https://vk.com/sergey_gorin специально для МедАльтернативо.инфо
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Мы не можем позволить этому продолжаться.
Нам не нужно просить разрешения у правительства, не нужно вступать в какую-то политическую партию или даже в какое-то протестное движение.
Если вам удалось сохранить рассудок в течение этого периода всеобщего безумия, я аплодирую вам и хочу заверить вас, что вы не одиноки. Многие, очень многие люди по всему миру бросают вызов приказам. Они протестуют против этих локдаунов. Они не повинуются.
Прямо сейчас мы переходим черту. На какой стороне истории находитесь вы? Примите решение сейчас и сделайте это мудро, потому что ваши действия в это время не будут забыты.
Вы были предупреждены.
Автор: Джеймс Корбетт из проекта corbettreport.com. Источник: https://www.corbettreport.com/lockdowns/
Перевод: Ксения Нагаева https://vk.com/id257675758 специально для МедАльтернативо.инфо
Редактор: Алёна Басарева https://vk.com/daremif29 специально для МедАльтернативо.инфо
Монтаж: Серёжа Добров https://vk.com/sergey_gorin специально для МедАльтернативо.инфо
Материалы в тему:
· Более 30 000 экспертов здравоохранения выступают против изоляций из-за COVID-19 https://medalternativa.info/entry/eksperti-protiv-izolyatsij/
· Безликие родители, пугающий мир: ограничения из-за Covid-19 могут уничтожить целое поколение https://medalternativa.info/entry/ogranicheniya-iz-za-covid-19/
· Антиутопия «Великая перезагрузка»: «Ничем не владей и будь счастлив», будучи человеком в 2030 https://medalternativa.info/entry/antiutopiya-velikaya-perezagruzka/
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