ΚΑΝΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID19....

Προσυνεδριακή συνέντευξη της Dr. Tess Lawrie στα πλαίσια του Conference IOSGR.COM

Στο βίντεο η Dr Tess Lawrie μοιράζεται την οθόνη της και αποδεικνύει μέσα από τη σελίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι τα "εμβόλια" κατά του Covid-19, είναι τα πιο επικίνδυνα φάρμακα στον κόσμο

Η Dr. Tess Lawrie MBBCh, PhD είναι Ιατρός, Διευθύντρια World Council for Health, Διευθύντρια EbMCsquared, CIC και Διευθύντρια BIRD group.

Έχει συνεργαστεί με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και Το Βρετανικό σύστημα υγείας NHS. Πάνω από 120 έρευνες στο βιογραφικό της.