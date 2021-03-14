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Законопроект (№1120845-7), по которому предлагается насильно эвакуировать граждан с территорий
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87 views • March 14, 2021
В Госдуме готовят законопроект (№1120845-7) по которому предлагается обязать граждан РФ "при получении информации о проведении эвакуационных мероприятий" покидать зоны, на которых введен режим чрезвычайной ситуации либо объявлена угроза возникновения ЧС.
Источник видео: https://www.instagram.com/tv/CMHa9eAKmjv/?igshid=idg32ozfogz3
Канал "Народная солидарность"
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Другой источник о том же законопроекте:
Соответствующая норма вводится в закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (68-ФЗ).
Документ расширяет круг органов власти, имеющих право принимать решение о начале эвакуации с таких территорий. В дополнение к региональным и муниципальным органам власти соответствующими полномочиями предлагается наделить правительственную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также аналогичные комиссии субъектов, муниципалитетов и "организаций"....
Источник (группа в ВК "Зов Народа") - https://vk.com/narodniy_zov?w=wall-140038254_24018
Источник видео: https://www.instagram.com/tv/CMHa9eAKmjv/?igshid=idg32ozfogz3
Канал "Народная солидарность"
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Другой источник о том же законопроекте:
Соответствующая норма вводится в закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (68-ФЗ).
Документ расширяет круг органов власти, имеющих право принимать решение о начале эвакуации с таких территорий. В дополнение к региональным и муниципальным органам власти соответствующими полномочиями предлагается наделить правительственную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также аналогичные комиссии субъектов, муниципалитетов и "организаций"....
Источник (группа в ВК "Зов Народа") - https://vk.com/narodniy_zov?w=wall-140038254_24018
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