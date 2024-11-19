Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 105. Читает Автор

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Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 105.

Видео на Ютуб https://youtu.be/zcSVy1_T3qk

Текстовая версия: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-105

Список вопросов.

00:00 — Вступление.

01:06 — О чём говарит наличие слов-паразитов в лексиконе человека? И что такое вирусы сознания?

01:35 — Вопрос о Картине «Око РА».

02:30 — Защищены ли Духовные Труды Матери Мира какими-либо земными законами, такими, как Пакт Рериха, ЮНЕСКО и др.

03:55 — Вопрос о Звезде Урусвати.

05:11 — Что нужно, чтобы человеку был дан РАзум? СоЗНАНИЕ — это и есть РАзум?

05:41 — Кто Такой Ману, о Котором Поётся в Песне Виктории ПреобРАженской «АПОКАЛИПСИС»?

07:15 — Почему иллюзии этого мира и эгоистические потребности оказываются важнее чем КРАсота и Высшие Сферы Познания?

08:28 — Почему бы не изпользовать феминитивы: например, такие, как философиня, живописица и т.д.?

09:12 — Как правильно изтолковать смысл обожествления животных?

10:52 — Каково соотношение душ, родившихся в разных странах Земли, — в принадлежности к 144 000, и к трети потенциально спасаемых землян?

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

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