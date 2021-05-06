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Ils étaient fiers de se faire vacciner… A PARTAGER!
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170 views • May 06, 2021
Depuis des mois, les gouvernements nous martèlent : « Je porte un masque. Je sauve des vies. » À présent, la consigne serait plutôt : « Je partage cette vidéo. Je sauve des vies. »
Cette petite vidéo présente quelques personnes qui étaient pourtant très fières de se faire vacciner… Ça les a tuées, parfois très rapidement (2 heures plus tard), souvent dans d'atroces souffrances. Parfois, tout simplement dans leur sommeil.
Ce sont quelques dizaines parmi des centaines de milliers qui meurent ou qui souffrent des effets secondaires de ces injections qui nous sont présentées trompeusement comme des vaccins. Plus que jamais, ces injections de matériel génétiquement modifié vous font courir beaucoup plus de risque que le COVID lui-même.
De plus, elles n'immunisent absolument pas, elles ne vous dispensent pas de porter le masque et d'appliquer les gestes barrières et elles vous rendent six fois plus contagieux (et dangereux) qu'un non-injecté.
* Pour aller plus loin: http://covidvaccinevictims.com/VICTIMS/
Le décompte des effets secondaires et des morts aux USA: https://vaers.hhs.gov/
Le décompte des effets secondaires et des morts en Europe: à venir
Partagez cette vidéo, et sauvez des vies. MERCI!
* Correction: Emma Burkey a enduré 3 opérations dû à des caillots dans le cerveau, mais elle a survécu.
* N'oubliez mettre un petit pouce et de partager si vous avez aimé.
Inscrivez-vous à cette chaîne pour être mis au courant de nos futures vidéos et rendez-nous visite sur notre blog (en anglais) : http://free2shine.net
* Fair use notice:
This video may contain copyrighted material the use of which has not been specifically authorized by the copyright owner. Such material has been made available for the purposes of education and understanding of current issues.
Cette petite vidéo présente quelques personnes qui étaient pourtant très fières de se faire vacciner… Ça les a tuées, parfois très rapidement (2 heures plus tard), souvent dans d'atroces souffrances. Parfois, tout simplement dans leur sommeil.
Ce sont quelques dizaines parmi des centaines de milliers qui meurent ou qui souffrent des effets secondaires de ces injections qui nous sont présentées trompeusement comme des vaccins. Plus que jamais, ces injections de matériel génétiquement modifié vous font courir beaucoup plus de risque que le COVID lui-même.
De plus, elles n'immunisent absolument pas, elles ne vous dispensent pas de porter le masque et d'appliquer les gestes barrières et elles vous rendent six fois plus contagieux (et dangereux) qu'un non-injecté.
* Pour aller plus loin: http://covidvaccinevictims.com/VICTIMS/
Le décompte des effets secondaires et des morts aux USA: https://vaers.hhs.gov/
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