BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Печати и Храмовые Комнаты. Буллы (оттиски печатей) царских писцов. Белый Камень для Победителей. Протокол собрания школы Лиланда Джонса от 25 января 2026 г.
Neba Luch
Neba Luch
67 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
1 view • 1 day ago

Скачать ВИДЕО https://t.me/luchneba/20121

ДОКУМЕНТ с переводом

pdf https://drive.google.com/file/d/17vnAVO6Ne3V2iaHb9kzmFXyq03DyKBu9/view?usp=sharing

doc https://docs.google.com/document/d/1vnLrhMeyHXlH4JNEHtVSk4Oddgl2oQ8M/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/1JySUgK4NzZQ8C93kUU3UFdX7fDBiKvZT/view?usp=sharing


Аудиозапись mp3 https://drive.google.com/file/d/1INkXJ4pYeYCbEiFLOyCOAjkhRvkO_OgI/view?usp=sharing


Ориг. англ.

https://docs.google.com/document/d/1uhI_fDVz3guoHi3CEUi9gLBy3uQ8Q35z/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1EOHJXPGzZlwgvFXgNH7VNLMjLzptNgdz/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true


Фрагменты:


“На этой неделе мы снова говорили о комнатах и оттисках печатей, найденных в ходе археологических раскопок и принадлежащих писцам, которые жили в специальных комнатах.


Белый Камень, Который Даётся Победителям.

Мы можем увидеть взаимосвязь между оттисками печатей (буллами) и тем, что Христос даёт победителям. На буллах были вырезаны имена писцов. Христос дарует подобную печать в виде Белого Камня.


Откр 2:17 ABP ... Я дам ему белый камешек (ψῆφος), и на этом камешке написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает.

https://biblehub.com/interlinear/apostolic/revelation/2.htm


Печать есть также на лбу победителей, и она даёт право входить в Город и Новый Иерусалим.

Откр 3:12 ABP … И я напишу на нём имя Моего Бога, и имя города Моего Бога -- нового Иерусалима, который сходит/спускается с небес от моего Бога, и Моё новое имя.

https://biblehub.com/interlinear/apostolic/revelation/3.htm


Христос также сказал в Своём обращении к Филадельфийской церкви, что победители будут столбами в храме и уже не выйдут вон, и это относится к тем, кто будет жить в комнатах Храма Иезекииля.

Откр 3:12 Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон...


Белый камень (кирпич) был также дан пророку Иезекиилю.

Иез 4:1 И ты, сын человеческий, возьми себе кирпич, и положи его перед собою, и начертай на нём город אֶת־ Иерусалим;

Ezk 4:1 KJV Также, сын человеческий, возьми себе плитку и положи её перед собой, и изобрази на ней город, даже אֶת־ Иерусалим.

https://biblehub.com/kjvs/ezekiel/4.htm


Слово “кирпич” происходит от еврейского корня, означающего “белый” לְבֵנָה левена h3843;

от h3835 לָבַן лаван; кирпич (из-за белого цвета глины), плитка.


На этом кирпиче написано название города, т. е. אֶת־ Иерусалима. Таким образом мы видим белый камень с написанным на нём названием города.

“Камешек” (“маленький камень”), который Христос даёт победителям в Откровении 2:17, по-гречески ψῆφος псефос g5586. И мы видим это слово в 3-й главе Иезекииля.


Иез 3:8 Вот, Я сделал и אֶת־ твоё лицо крепким против лиц их, и твоё чело крепким против их лба. 9 Как алмаз, который крепче камня (צֹר ṣôr цор h6864, в переводе Септуагинты ψῆφος psēphos псефос), сделал Я чело твоё...

Ezk 3:8 KJV Вот, я сделал אֶת־ твоё лицо крепким против их лиц, и твой лоб крпеким против их лбов... 9 Как алмаз твёрже кремня (צֹר ṣôr h6864, ψῆφος psēphos ) Я сделал твой лоб...

https://biblehub.com/kjvs/ezekiel/3.htm


То же самое слово в Исходе 4:25.

Исх 4:25 ABP И Циппора (жена Моисея), взяв маленький каменный нож (ψῆφος psēphos псефос), обрезала крайнюю плоть своего сына.

https://biblehub.com/interlinear/apostolic/exodus/4.htm

Исх 4:25 Тогда Сепфора, взяв каменный нож (צֹר кремень ṣôr h6864), обрезала крайнюю плоть сына своего...


“Начертай (изобрази / portray)” в Иез 4:1 - H2710 חקק‎

вырубать (в скале); начертить, гравировать; быть начертанным, выгравированным; постановлять, устанавливать, утверждать (постановление); законодатель, повелитель: постановление, указ

https://bible.by/strong-hebrew/2710/


“Камень” в Откр 2:17 - g5586. pséphos - круглый камешек, галька; в переносном смысле — голос (камешки использовались при голосовании https://bible.by/strong-greek/5586/; это слово ещё раз только в Деян 26:10, где Павел пишет о том, что он подавал ...голос


См. также:


Протокол от 4 января 2026 г. Храмовые Комнаты в Иеремии. Писцы, Дом Булл. Сыновья Садока в Миллениуме

https://www.youtube.com/watch?v=XfMmGSMd7U0&list=PLp1vC26N8HRWDJWH2vuIc91fLoULCf0oT&index=3

https://drive.google.com/file/d/1UVLLQDOkFrfguq41GEotjQITM7nsFg76/view


Протокол от 26 октября 2025 г. Совет 12 Апостолов 📜 Свиток Мелхиседека https://youtu.be/RKHdkZfBzUA?list=PLp1vC26N8HRWDJWH2vuIc91fLoULCf0oT&t=803

https://drive.google.com/file/d/1lS4X9uKLNcRajgCZrrlIAmJxtC2Ena1l/view

и видео Лиланда (на англ) Gates (Ворота) https://www.bitchute.com/video/9CB0rsYcWVj2 Копия на ЮТ https://www.youtube.com/watch?v=ob5pWTrNuX0


Календарь Еноха на 2025 г

русск https://drive.google.com/file/d/1ufGE11qo9nDH9vOurHwpqRugufTW5Z5h/view

англ https://leelandjones.com/enoch-calendar


Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/

Keywords
philadelphiaarmageddonnew jerusalemflinttileovercomersmilleniumezekiel templevtoroe prishestvie hristaotkrovenie ioannaleeland jones in russianhram iezekiilyanovyi ierusalimvaruhgivati parking lotprorok ieremiyakomnaty pechati piscovscribe chamberspechat na lobpsephossmall stonesepfora3 glava iezekiilyakirpichnovoe imya
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Pentagon accelerates drone warfare revolution with $1.1B &#8220;Drone Dominance Program&#8221;

Pentagon accelerates drone warfare revolution with $1.1B “Drone Dominance Program”

Belle Carter
Norway votes to RETAIN monarchy despite royal scandals

Norway votes to RETAIN monarchy despite royal scandals

Kevin Hughes
IT&#8217;S OVER: How China&#8217;s Anti-Stealth Radar and Missiles Have Ended U.S. Military Dominance

IT’S OVER: How China’s Anti-Stealth Radar and Missiles Have Ended U.S. Military Dominance

Mike Adams
Venezuela defies U.S., vows continued alliance with Russia and China

Venezuela defies U.S., vows continued alliance with Russia and China

Cassie B.
The Omniverse Deception: Unmasking the globalist playbook

The Omniverse Deception: Unmasking the globalist playbook

Belle Carter
Germany says U.S. remains its closest partner despite tensions

Germany says U.S. remains its closest partner despite tensions

Laura Harris
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrightUBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy