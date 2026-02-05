Печати и Храмовые Комнаты. Буллы (оттиски печатей) царских писцов. Белый Камень для Победителей. Протокол собрания школы Лиланда Джонса от 25 января 2026 г.

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Фрагменты:
“На этой неделе мы снова говорили о комнатах и оттисках печатей, найденных в ходе археологических раскопок и принадлежащих писцам, которые жили в специальных комнатах.
Белый Камень, Который Даётся Победителям.
Мы можем увидеть взаимосвязь между оттисками печатей (буллами) и тем, что Христос даёт победителям. На буллах были вырезаны имена писцов. Христос дарует подобную печать в виде Белого Камня.
Откр 2:17 ABP ... Я дам ему белый камешек (ψῆφος), и на этом камешке написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает.
https://biblehub.com/interlinear/apostolic/revelation/2.htm
Печать есть также на лбу победителей, и она даёт право входить в Город и Новый Иерусалим.
Откр 3:12 ABP … И я напишу на нём имя Моего Бога, и имя города Моего Бога -- нового Иерусалима, который сходит/спускается с небес от моего Бога, и Моё новое имя.
https://biblehub.com/interlinear/apostolic/revelation/3.htm
Христос также сказал в Своём обращении к Филадельфийской церкви, что победители будут столбами в храме и уже не выйдут вон, и это относится к тем, кто будет жить в комнатах Храма Иезекииля.
Откр 3:12 Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон...
Белый камень (кирпич) был также дан пророку Иезекиилю.
Иез 4:1 И ты, сын человеческий, возьми себе кирпич, и положи его перед собою, и начертай на нём город אֶת־ Иерусалим;
Ezk 4:1 KJV Также, сын человеческий, возьми себе плитку и положи её перед собой, и изобрази на ней город, даже אֶת־ Иерусалим.
https://biblehub.com/kjvs/ezekiel/4.htm
Слово “кирпич” происходит от еврейского корня, означающего “белый” לְבֵנָה левена h3843;
от h3835 לָבַן лаван; кирпич (из-за белого цвета глины), плитка.
На этом кирпиче написано название города, т. е. אֶת־ Иерусалима. Таким образом мы видим белый камень с написанным на нём названием города.
“Камешек” (“маленький камень”), который Христос даёт победителям в Откровении 2:17, по-гречески ψῆφος псефос g5586. И мы видим это слово в 3-й главе Иезекииля.
Иез 3:8 Вот, Я сделал и אֶת־ твоё лицо крепким против лиц их, и твоё чело крепким против их лба. 9 Как алмаз, который крепче камня (צֹר ṣôr цор h6864, в переводе Септуагинты ψῆφος psēphos псефос), сделал Я чело твоё...
Ezk 3:8 KJV Вот, я сделал אֶת־ твоё лицо крепким против их лиц, и твой лоб крпеким против их лбов... 9 Как алмаз твёрже кремня (צֹר ṣôr h6864, ψῆφος psēphos ) Я сделал твой лоб...
https://biblehub.com/kjvs/ezekiel/3.htm
То же самое слово в Исходе 4:25.
Исх 4:25 ABP И Циппора (жена Моисея), взяв маленький каменный нож (ψῆφος psēphos псефос), обрезала крайнюю плоть своего сына.
https://biblehub.com/interlinear/apostolic/exodus/4.htm
Исх 4:25 Тогда Сепфора, взяв каменный нож (צֹר кремень ṣôr h6864), обрезала крайнюю плоть сына своего...
“Начертай (изобрази / portray)” в Иез 4:1 - H2710 חקק
вырубать (в скале); начертить, гравировать; быть начертанным, выгравированным; постановлять, устанавливать, утверждать (постановление); законодатель, повелитель: постановление, указ
https://bible.by/strong-hebrew/2710/
“Камень” в Откр 2:17 - g5586. pséphos - круглый камешек, галька; в переносном смысле — голос (камешки использовались при голосовании https://bible.by/strong-greek/5586/; это слово ещё раз только в Деян 26:10, где Павел пишет о том, что он подавал ...голос
Протокол от 4 января 2026 г. Храмовые Комнаты в Иеремии. Писцы, Дом Булл. Сыновья Садока в Миллениуме
