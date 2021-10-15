Vapaamuurarien suunnitelma vuodelta 2005 uusi maailmanjärjestys ja Kiina virus osa 4. Nejännessä osassa kerrotaan siitä kuinka vuoden 2005 vapaamuurari kokouksessa sanotiin, että on tulossa voimakas kontrolli ihmisiä kohtaan. Vapaamuurarien suunnitelma on asettaa uusi maailmanjärjestys tuhon ja kaaoksen kautta. Maailman talousfoorumi ajaa alas nykyistä vanhaa maailmanjärjestä. Maailman talousfoorumin mukaan Great Reset johtaa uuteen maailmanjärjestykseen, jossa neljäs teollinen vallankumous johtaa ihmisen fyysisen, digitaalisen ja biologisen identiteetin yhdistämiseen. David Spangler on sanonut ettei kukaan tule sisälle uuteen maailmanjärjestykseen ellei hän lupaa palvoa lusiferia.