«Потала Лока». СтихоТварение Виктории ПреобРАженской. «Римский папа спускается в Ад...»

https://youtu.be/QraINzRsgYk Виктория ПреобРАженская.
(Слова, Музыка, Изполнение — Автора).
Потала Лока
Римский папа
спускается в Ад.
Только этому
вовсе не рад.
Он имеет
от бездны ключи.
Но об этом
всегда молчит.
Там пылает
в котлах смола,
адским дымом
чадит подземелье.
И готовится
злое зелье
для землян,
чтоб плыла голова.
Все захвачены
в этой тюрьме.
Ваши души
живут в кутерьме
царства зла
и законов зла —
предводителя стада —
Козла.
Он на троне сидит
и чадит,
купол в Небе
Ему не вредит.
Чрез костёлы
выходит дым.
Хочет папа
казаться святым.
Под землёй
варят печи
металл,
чтобы купол
надёжно стоял.
Всех лишая
простора и сил.
Мир Поталы
так некрасив.
Жаждут демоны
в РАй попасть
и напиться
Амриты всласть.
Только бренно
их царство Тьмы —
Курукшетра —
в тисках войны!
Здесь РАждаются
Света Сыны!
Грянет Свет
в цитадели Тьмы!
И Возстанут
Неба Сыны!
16.02.2023
https://usmalos.com/novosti/2023/03/05/potala-loka.-stihotvarenie-viktorii-preobrazhenskoj-video/
«Потала Лока». СтихоТварение Виктории ПреобРАженской (Видео)
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj )).
ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).
Подписывайтесь на Telegram-Каналы
https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
и
https://t.me/usmalos
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.