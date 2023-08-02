DESUMANOS PARTE 2

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Nos primeiros 5 minutos, você sabe por que o livro best-seller de Robert F. Kennedy Jr., The Real Anthony Fauci, é agora um documentário de longa-metragem expondo a Big Pharma, Big Tech e Big Government.
Durante mais de um ano de pesquisas e entrevistas minuciosas e meticulosas, Robert F. Kennedy Jr. desenterrou verdades chocantes sobre conluio, engano e manipulação que afetam a liberdade, a saúde e a segurança de nossas famílias.
E, apesar da censura, boicotes de livrarias e bibliotecas e peças de sucesso contra o autor, o livro de Robert F. Kennedy Jr., The Real Anthony Fauci, é um best-seller do New York Times com mais de 1.000.000 de cópias vendidas.
Diferentes especialistas se posicionam contra o sistema de saúde criminoso e prejudicial de hoje, com foco em Anthony Fauci e seu papel na formação da epidemia de AIDS e COVID-19.