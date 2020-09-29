Pr Toussaint : "Ils assument publiquement des décisions qui ne sont plus fondées sur la réalité"

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4 views • September 29, 2020



Sud Radio :



JDD: Certaines tribunes sont publiées, d'autres pas, certains chiffres de la COVID sont tronqués, on en parle avec le Pr Toussaint.



Actualité, politique, invités... Du lundi au vendredi, de 12h à 13h20, retrouvez André Bercoff dans tous ses états. 28 sept. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=ZA7PMTLre8o Sud Radio : https://www.youtube.com/channel/UCESTwDXpoMgiYBHipMdKTkQ JDD: Certaines tribunes sont publiées, d'autres pas, certains chiffres de la COVID sont tronqués, on en parle avec le Pr Toussaint.Actualité, politique, invités... Du lundi au vendredi, de 12h à 13h20, retrouvez André Bercoff dans tous ses états. Keywords covid19principe de realiteabsurdiececite forcenee

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