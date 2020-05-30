π. Ευάγγελος Παπανικολάου: Η Εκκλησία δεν ειναι άϋλη συνταγογράφηση ...

“Δεν υπάρχει ατομική προσευχή” .... “Σαράντα μέρες να τους τρελλάνετε με το «Χριστός Ανέστη»” .... “Η Εκκλησία δεν είναι άϋλη συνταγογράφηση, κύριοι των κυβερνήσεων...”.



Ο ιερεύς, ιεραπόστολος και ιατρός π. Ευάγγελος Παπανικολάου, με τον γνωστό χαρακτηριστικό - περιγραφικό του τρόπο, ομιλεί για την κυβέρνηση, την Ιερά Σύνοδο, την Θεία Λειτουργία, την Θεία Κοινωνία, τις απαγορεύσεις, τους ορθολογιστές, την Μαρία Μαγδαληνή, τον Καζαντζάκη, την Μέρκελ, την Γιαμαρέλλου, τον Τσιόδρα, τον Χαρδαλιά, τον Μητροπολίτη Κερκύρας, τον παπα-Γιώργη Σχοινά, την ιεραποστολή, τα εμβόλια στην Αφρική κ.ά.



Αποσπάσματα από την ομιλία του στο “Αρχονταρίκι” της 25.4.2020

(Ιερός Ναός Αναλήψεως Κυρίου Ραφήνας).