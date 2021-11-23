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Ειναι ακρως αποκαλυπτικο πειραμα
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121 views • November 23, 2021
Δείτε το οπωσδήποτε και κάντε τους παραλληλισμούς σας...
Τίποτα δεν έχει αφεθεί στην τύχη...
... ... ... ... ... ... ...
Εξουσία : πολιτικοί, γιατροί
Εκτελεστικά όργανα : αστυνομικοί καταστολής και ελέγχου...
Οι χρήσιμοι "υπεύθυνοι" ηλίθιοι : υποστηρικτές της παρανοϊκής εξουσίας και των οργάνων της που με την τυφλή υπακοή τους επιτρέπουν τη συνέχιση του βασανισμού εκατομμυρίων αθώων συνανθρώπων τους.
(Για μένα, οι κύριοι υπεύθυνοι της σημερινής κατάστασης). Κατανοούν την παράνοια, αλλά δεν σταματούν, διότι δεν μπορούν να παραδεχτούν ότι εξαπατήθηκαν από την εξουσία την οποία οι ίδιοι ανέδειξαν και οι ίδιοι συντηρούν. Θα συνεχίσουν να υπακούν διότι δεν θεωρούν ότι φέρουν ευθύνη...
Η εξουσία πρέπει να ακολουθεί πιστά την ίδια γραμμή παντού. Αν υπάρξουν αποκλίσεις, το αφήγημα καταρρέει και το πείραμα σταματά...
"Όταν ένας τύραννος διατάσσει γενοκτονία, θέλει και πολλούς δολοφόνους.
- Πώς κερδίζει την υποταγή;
- Μοιράζοντας τις ευθύνες..."
Αμέτρητοι οι παραλληλισμοί με όσα βιώνουμε...
https://m.youtube.com/watch?v=m7p5hjnpZ4Q&;feature=share
Πολλή τροφή για σκέψη...
Τίποτα δεν έχει αφεθεί στην τύχη...
... ... ... ... ... ... ...
Εξουσία : πολιτικοί, γιατροί
Εκτελεστικά όργανα : αστυνομικοί καταστολής και ελέγχου...
Οι χρήσιμοι "υπεύθυνοι" ηλίθιοι : υποστηρικτές της παρανοϊκής εξουσίας και των οργάνων της που με την τυφλή υπακοή τους επιτρέπουν τη συνέχιση του βασανισμού εκατομμυρίων αθώων συνανθρώπων τους.
(Για μένα, οι κύριοι υπεύθυνοι της σημερινής κατάστασης). Κατανοούν την παράνοια, αλλά δεν σταματούν, διότι δεν μπορούν να παραδεχτούν ότι εξαπατήθηκαν από την εξουσία την οποία οι ίδιοι ανέδειξαν και οι ίδιοι συντηρούν. Θα συνεχίσουν να υπακούν διότι δεν θεωρούν ότι φέρουν ευθύνη...
Η εξουσία πρέπει να ακολουθεί πιστά την ίδια γραμμή παντού. Αν υπάρξουν αποκλίσεις, το αφήγημα καταρρέει και το πείραμα σταματά...
"Όταν ένας τύραννος διατάσσει γενοκτονία, θέλει και πολλούς δολοφόνους.
- Πώς κερδίζει την υποταγή;
- Μοιράζοντας τις ευθύνες..."
Αμέτρητοι οι παραλληλισμοί με όσα βιώνουμε...
https://m.youtube.com/watch?v=m7p5hjnpZ4Q&;feature=share
Πολλή τροφή για σκέψη...
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